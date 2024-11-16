別以為未超標就沒事…蛇行、自撞等危駕 也恐構成毒駕

表格

2024/11/16 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕法務部毒品審議委員會前天開會，將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等提升為第二級毒品，日前又將這類毒品的尿檢值訂為每毫升超過五十納克，未來待行政院公告後，只要尿液驗出每毫升超過五十納克（含）的依托咪酯等成分，就構成毒駕；此外，如果依托咪酯成分未超過每毫升五十納克，也不代表沒事，若有「不能安全駕駛」行為，如蛇形或自撞等，也可能構成毒駕。

另一方面，未逾每毫升五十納克、也無其他不能安全駕駛行為，雖然毒駕不成立，但若在車上或身上等處，被查獲持有依托咪酯等毒品製成的喪屍煙彈，待近期行政院公告將依托咪酯等列為二級毒品後，被查獲上述情節，仍涉持有、或依情節而有「意圖販賣而持有」等犯行。持有二級毒品可處二年以下徒刑，意圖販賣而持有者，可處五年以上徒刑。

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法務部表示，訂定依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等毒品濃度值，每毫升皆為五十納克，若尿液驗出每毫升逾五十納克，且有駕駛動力交通工具行為時，不論有無肇事，都成立毒駕犯罪，可判處三年以下有期徒刑。未超過每毫升五十納克標準，但有不能安全駕駛行為，亦可認定毒駕；至於「不能安全駕駛」，依個案情節而有所不同，蛇形、自撞、撞傷人都可能構成。

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