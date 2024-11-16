為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    越籍失聯移工夫妻 結夥搶銀樓

    警方逮捕何姓夫妻檔，取回遭搶的金項鍊及鍊墜。（警方提供）

    警方逮捕何姓夫妻檔，取回遭搶的金項鍊及鍊墜。（警方提供）

    2024/11/16 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市中正路一間銀樓前日下午發生搶案，一對越南籍失聯移工夫妻檔因缺錢花用，竟涉嫌由何姓丈夫假借要買金飾，搶走一條金項鍊與鍊墜快跑離開，並搭上羅姓妻子接應機車逃逸，警方據報以車追人，先後將這對夫妻檔逮捕到案，訊後昨依搶奪罪嫌送辦。

    稱缺錢鋌而走險

    警方調查，廿六歲何男於十二日晚間六點許，曾先前往被害銀樓，與該店家攀談一個多小時但沒有消費。前日下午四點許，何男戴著淺色鴨舌帽、口罩前往，並向店家佯稱要購買金飾，於店家提供金飾供其挑選之際，趁店家不及防備抓了一條重約三兩餘、金額約卅萬元的金項鍊及鍊墜後，奪門而出。店家見狀，也趕忙追趕，大喊「搶劫」，但不慎跌倒，何男趁隙竄入一旁南苗市場的巷弄內逃逸無蹤。

    警方獲報後，調閱周邊監視錄影器追查發現，何男另有共犯機車騎士羅女接應，經以車追人，掌握兩人往銅鑼鄉中平村逃逸；警方循線追緝，先於前日晚間十點許，於兩人在銅鑼鄉中平村的租屋處，將接應的機車騎士廿六歲羅女逮捕，但又被何男遁入農田逃逸。

    警方研判何男應會再返回，持續埋伏，昨天中午順利再將何男逮獲，並取回遭搶的金項鍊及鍊墜。何姓夫妻檔到案稱因兩人做臨時工薪水不多，缺錢才會鋌而走險犯案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播