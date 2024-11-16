越籍失聯移工夫妻 結夥搶銀樓

警方逮捕何姓夫妻檔，取回遭搶的金項鍊及鍊墜。（警方提供）

2024/11/16 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市中正路一間銀樓前日下午發生搶案，一對越南籍失聯移工夫妻檔因缺錢花用，竟涉嫌由何姓丈夫假借要買金飾，搶走一條金項鍊與鍊墜快跑離開，並搭上羅姓妻子接應機車逃逸，警方據報以車追人，先後將這對夫妻檔逮捕到案，訊後昨依搶奪罪嫌送辦。

稱缺錢鋌而走險

警方調查，廿六歲何男於十二日晚間六點許，曾先前往被害銀樓，與該店家攀談一個多小時但沒有消費。前日下午四點許，何男戴著淺色鴨舌帽、口罩前往，並向店家佯稱要購買金飾，於店家提供金飾供其挑選之際，趁店家不及防備抓了一條重約三兩餘、金額約卅萬元的金項鍊及鍊墜後，奪門而出。店家見狀，也趕忙追趕，大喊「搶劫」，但不慎跌倒，何男趁隙竄入一旁南苗市場的巷弄內逃逸無蹤。

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警方獲報後，調閱周邊監視錄影器追查發現，何男另有共犯機車騎士羅女接應，經以車追人，掌握兩人往銅鑼鄉中平村逃逸；警方循線追緝，先於前日晚間十點許，於兩人在銅鑼鄉中平村的租屋處，將接應的機車騎士廿六歲羅女逮捕，但又被何男遁入農田逃逸。

警方研判何男應會再返回，持續埋伏，昨天中午順利再將何男逮獲，並取回遭搶的金項鍊及鍊墜。何姓夫妻檔到案稱因兩人做臨時工薪水不多，缺錢才會鋌而走險犯案。

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