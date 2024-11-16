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    酒駕法官張軒豪 停職起訴

    知法犯法！法官張軒豪駕酒測值達1.05被起訴，遭司法院停職處分，法評會調查後尃張移送職務法庭審理，建議罰4月薪俸。（記者楊國文攝）

    知法犯法！法官張軒豪駕酒測值達1.05被起訴，遭司法院停職處分，法評會調查後尃張移送職務法庭審理，建議罰4月薪俸。（記者楊國文攝）

    2024/11/16 05:30

    法評會送職務法庭審理、建議罰俸4個月

    〔記者楊國文／台北報導〕法官知法犯法！宜蘭地院法官張軒豪今年八月晚間酒駕被警方攔檢進行酒測，酒測值高達一點零五毫克，可謂達到爛醉程度，但他稱意識清楚，檢方仍依公共危險罪起訴，司法院立即將張停職；法官評鑑委員會調查時，張雖稱愧疚，但法評會仍認定張情節重大，損害司法形象，決議移送職務法庭審理，建議罰款現職月俸四個月，約新台幣五十萬元。

    酒測值一點零五毫克 達爛醉程度

    據了解，張軒豪二○一七年一月晚間曾開車遭違規闖紅燈的騎士追撞，騎士人車倒地，張則駕車離去，後來又開車返回現場，並坦承為車禍肇事者，被依肇事致人傷害逃逸罪判刑四月、緩刑二年確定。

    調查指出，宜蘭地院民事庭法官張軒豪是司法官學院第卅七期結業，今年八月十九日下班後，喝下一杯伏特加洋酒仍酒駕上路，晚上八時四十四分被警攔檢，警方發現他全身酒氣，對他進行酒測，結果酒測值高達一點零五毫克，將他移送法辦。張稱沒醉，意識清楚，檢方仍將他依公共危險罪起訴。

    宜蘭地院獲悉後，報請司法院將張軒豪停職，司法院並將他送交法評會進行個案評鑑。法評會調查認為，張軒豪身為法官，竟知法犯法而於酒後駕車，行為不檢且有損司法形象，違反法官倫理規範，情節重大，將導致公眾喪失對其法官職位的尊重與執行審判職務的信賴，並損及機關信譽與司法形象，應付懲戒。

    法評會指出，張軒豪酒駕犯行的酒測值甚高，涉犯刑法公共危險罪且經司法院予以停職處分，審酌張坦承違失、深感愧疚與自責，報請司法院移送職務法庭審理，並建議將張罰款現職法官月俸四個月。

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