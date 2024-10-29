驚魂27秒！身心障礙男 強擄女童猥褻

受害女童母親貼出影片，顯示歹徒光天化日在騎樓強拉女童強行猥褻，女童數度高聲尖叫、呼救。（圖取自臉書）

2024/10/29 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市驚傳一名十歲國小女童光天化日下遭到患有身心疾病男子當街在騎樓強拉企圖侵犯，女童母親在臉書社團PO出事發過程影像，控訴女兒在短短廿七秒內遭到該男子強行拉扯、硬抱禁錮，過程中女童不斷嘶喊求救，幸有住在附近一名計程車司機聞聲上前搭救、報警，檢警逮捕十八歲林姓嫌犯到案。

警逮捕18歲嫌犯 檢聲押禁見

桃園檢方訊後以林嫌涉犯對未滿十四歲女子強制性交未遂、加重強制猥褻罪，有滅證、串證及反覆實施之虞，向桃園地院聲請羈押禁見。

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受害女童家長前晚於臉書社團貼出女童驚悚受害過程的監視畫面，長度廿七秒的畫面顯示，案發時間為前天上午十點多，一名年輕男子光天化日下於路邊騎樓強行拉扯、環抱落單的女童，女童不斷抗拒嘶喊「不要碰我」，並一度掙脫跑向路邊伸手高喊「救命」，卻被該男子強行拉回，期間有數部機車行經該處，但無人發現狀況，幸而附近一名計程車運將聞聲趕來查看，該男子才放手、之後趁機逃走；驚悚影像曝光後，引發網民群情激憤。

女童母籲嫌犯家長顧好兒子

女童母親前晚於臉書社團PO出影像，痛陳：「自己（指嫌犯家長）孩子身心有病，做家長的不顧到底誰能管，仗著有身心疾病，就可以隨意侵犯嗎？那我家孩子現在有心理陰影了，這債誰來還！」同時抨擊警方「報案了知道犯人在哪了，卻還是⋯」，質疑辦案態度消極。

龜山警分局對此表示，獲報後即通報桃園市政府社會局志工到場，並同步調閱附近監視影像掌握嫌犯身分，查出涉案人為剛滿十八歲的林姓男子，林男為領有身心障礙手冊的中度智能障礙者，由於非現行犯，警方前往告誡約制，並加強巡邏防止再犯，另與家屬溝通同意報請檢察官啟動簡述機制偵辦，避免女童受二度傷害。

桃園地檢署檢察官昨天上午對受害女童完成簡述詢問後，即發出拘票指揮警方將林嫌拘提到案，警訊後移送檢方複訊。

女童企圖衝出騎樓求助，卻遭歹徒強行拖回，過程驚悚。（圖取自臉書）

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