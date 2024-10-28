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    南投力行產業道路破損毀車 遊客提國賠 法院判賠13.3萬

    外地遊客開車行經南投縣仁愛鄉力行產業道路，因路面破損龜裂造成車毀人傷，提告請求國賠，南投地院判賠十三萬三千多元。（資料照）

    外地遊客開車行經南投縣仁愛鄉力行產業道路，因路面破損龜裂造成車毀人傷，提告請求國賠，南投地院判賠十三萬三千多元。（資料照）

    2024/10/28 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕外地遊客開車行經有「最爛道路」之稱的南投縣仁愛鄉力行產業道路，因路面破損龜裂，車輪陷坑洞失速滑撞山壁，車毀人傷而提告請求國賠，求償卅七萬九千餘元，南投地院判賠十三萬三千多元，全案可上訴。仁愛鄉長江子信表示，尊重司法判決，公所會開會討論該案，原則上會照法院判決金額賠償。

    車輪陷坑洞失速滑撞山壁 車毀人傷

    判決書指出，陳姓男子去年二月開車行經力行產業道路，在華崗四區往宜蘭方向的上坡路段，因路面破損，高低落差達八至十公分，車輪陷坑洞失速滑撞山壁，陳男右踝及右足挫傷，車子毀損，修理費達廿二萬九千元，陳男提告請求國賠，包括修車費、精神慰撫金、醫療費共卅七萬九八○○元。

    仁愛鄉長：尊重司法 會依判決賠償

    南投地院法官認為，從現場照片看出路面陷落處已磨平，還長出雜草，可知損害有一定時日，管理單位仁愛鄉公所未修補，也未設警告標誌，雖辯稱產業道路是在地農民運輸農產品之用，因遊客路況不熟且未注意前方路況才車毀人傷，惟該路未禁止外地人通行，依國家賠償法規定，公共設施因管理有欠缺造成人民生命、身體、財產受損害者，應負損害賠償責任。但考量該駕駛人未注意路況，過失責任公所應負六成，提告者四成，加上車子折舊及提告者薪資，折算後公所應賠十三萬三七四一元。

    據了解，力行產業道路遇大雨就會有多路段崩塌落石，路面崎嶇不平，而有「最爛道路」稱號。

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