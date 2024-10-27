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    疑「小翁立友」3台人困詐區 稱遭囚禁電擊

    康岳最拿手的是知名歌手翁立友的歌曲，在中部有小翁立友的稱號。 （「可樂」提供）

    康岳最拿手的是知名歌手翁立友的歌曲，在中部有小翁立友的稱號。 （「可樂」提供）

    2024/10/27 05:30

    〔記者許國楨、張軒哲／台中報導〕有「小翁立友」之稱的台中市卅八歲歌手「康岳」（本名陳康岳），九月初搭機赴泰國後失聯。其魔術師好友王元照「可樂」說，已有一段時間聯繫不上康岳，直至昨天凌晨又接到康岳訊息，表示他被拘禁至今，業績未達標就會被電擊，壓力大到連續十天排不出便，現今吃到一顆水煮蛋都覺得很幸福，身心備受煎熬。

    「可樂」表示，之前康岳提及，他與另二名台灣男子搭上一輛小包車，離開曼谷後就失聯。據了解，由於康岳已被載至詐騙集團機房，不排除另二名台灣人同遭詐團拘禁及逼迫從事詐欺。

    警方︰康岳是自行出境

    台中市警局豐原分局昨天表示，已於九月十四日受理報案，初步了解康岳是自行出境，在國內未有遭強暴脅迫情形，已通報警政署及外交部協助家屬，聯繫海外急難救助專線與相關管道營救。

    「可樂」表示，康岳應是被逼迫從事電信詐騙，行騙歐美華人，才會有機會接觸到電腦，由於時差問題，康岳都是在深夜向他發出求助訊息，有時傳訊後，相隔二至三小時才又上線，研判康岳擔心會被發現。

    「可樂」說，近期每天睡不到四小時，深怕漏掉可及時營救的重要訊息，昨天凌晨收到康岳傳訊指稱自己一直遭到拘禁，業績未達標就會被電擊，讓他相當憂心。

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