勒索綠能集團400萬 麥寮前鄉長起訴

涉嫌勒索綠能集團400萬 麥寮前鄉長起訴。（資料照）

2024/08/24 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆、台西鄉前鄉長林芬瑩的夫婿丁文彬，涉向綠能集團恐嚇，勒索每支風機四十萬元不法利益，雲林地檢署日前偵查終結，依貪污治罪條例起訴蔡長昆，以恐嚇取財罪起訴丁文彬。

台西前鄉長夫婿丁文彬涉恐嚇取財起訴

雲檢起訴指出，達德能源集團旗下的允能公司，預計在麥寮鄉設置至少八支、在台西鄉至少兩支風機，二○一九年間遭當地居民以回饋金、賠償等問題抗爭，造成集團面臨每月損失超過四千三百萬元的窘境。

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蔡長昆、丁文彬及陳姓白手套疑為了謀利，蔡憑藉鄉長一職，假藉陸域風電案施工導致民眾抗爭為由，發文命令停工；陳男則是藉機索討管路工程，丁文彬更是多次以鄉長丈夫的身分，多次恐嚇集團員工不得施工。

雲檢指出，達德集團時任董事長王雲怡為了避免損害擴大，二○二○年請時任雲林縣議長沈宗隆出面協調，約蔡長昆、丁文彬等人見面，席間蔡、丁直言以「一支風機四十萬」計算，要求麥寮三二○萬、台西八十萬利益，但因王未準備現金，由在場的鍾姓包商當場代付，再由集團的下包公司回補給鍾的公司；陳姓白手套因資格不符，未能取得工程。

雲檢今年六月偵辦此綠能弊案，聲押蔡長昆和陳男獲准，丁文彬卅萬元交保。全案於廿日偵查終結，認定蔡涉犯貪污罪、丁涉恐嚇取財罪、陳涉恐嚇得利未遂罪，起訴三人並移審雲林地院；承審法官裁定蔡長昆一百萬元交保，限制住居與出境出海，陳男十萬元交保、限制住居。

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