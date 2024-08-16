鴨頭曾掃射仇家判刑 妻是鄉代會主席

陳昫豪被屏東地院依殺人未遂、槍砲等罪併處八年徒刑，已上訴。 （資料照）

2024/08/16 05:30

〔記者陳彥廷、洪臣宏／綜合報導〕屏東崁頂角頭、綽號「鴨頭」陳昫豪昨在高雄遭當街遭狙殺身亡，「鴨頭」是當地年輕一代的黑道勢力，他的父親為地方聞人，妻子楊芷瑜是屏東縣最年輕鄉代會主席，陳的背景雄厚，並透過當鋪生意快速崛起，發跡過程可說是「槍聲四起」，他也因涉及槍擊案被屏東地院判刑八年，二審審理中，未料他被當街狙擊，震驚地方。

傳追隨過南部大毒梟林孝道

「鴨頭」據傳曾追隨過南部大毒梟林孝道，二○一七年時其主持的「陳公館」舉辦廟會，遶境規格相當豪華，藉此向道上展示號召力及財力，浮上檯面後，二○一八年陸續因槍擊事件登上新聞版面，先是他的休旅車遭林姓仇家手下開槍，林姓仇家接著又朝「陳公館」大門開槍，引來「鴨頭」陣營不滿，持槍掃射林姓仇家豪宅。

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案發後，雙方陣營投案過程宛如「軍備競賽」，林男陣營先交出包括制式貝瑞塔手槍及仿AR-15的改造長槍，火力強大，陳男陣營也不遑多讓交出仿AR-15的改造長槍，投案手法如出一轍，「你交一支槍，我也交一支」，互別苗頭意味濃厚。

陳男近年來在高屏地區迅速崛起，所經營的當鋪等生意風生水起，因為人海派在道上廣結人脈，前年封街為過世的父親舉辦告別式，各地角頭動員、各黨派民代派員致哀，約有二千人出席。

陳男之妻楊芷瑜則在二○二二年底投入地方選舉，順利當選崁頂鄉民代表，並被推舉為鄉代會龍頭，當年二十八歲成為屏東縣本屆最年輕的鄉鎮市代會主席。丈夫昨天被槍殺，楊芷瑜人在國外，聽聞噩耗後正急著趕回台灣。

屏東地道上人士對於行凶槍手楊嫌來歷及動機，尚無法連結與何方勢力有關，加上道上風聲與陳昫豪有債務糾紛者眾，尚待檢警進一步釐清。

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