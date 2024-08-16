預謀殺人投案 基層警：應從無期起跳

槍手楊嫌見鴨頭現身，開槍行凶，再攜雙槍、子彈到 派出所投案。 （民眾提供）

2024/08/16 05:30

想玩弄法律！ 反制條款已上路

〔記者林嘉東／台北報導〕楊姓槍手公然在大白天當街槍殺綽號「鴨頭」的屏東陳姓角頭，犯後隨即攜雙槍投案。類似攜槍「預謀式投案」拼減刑的運作模式，近年已出現多起，為免犯罪者心存僥倖，今年初施行槍砲彈藥刀械管制條例的「反制條款」修正案，將自首者「必」減刑改為「得」減刑，法官若認為被告惡行重大，可不予減刑，以防公然開槍破壞社會治安、挑釁公權力的惡性犯罪者濫用法律寬典之路，為自己減刑。

負責第一線治安維護之責的不少基層警方人員，昨聞高雄發生當街槍殺及犯後投案事件，直呼司法機關對這類想「玩弄法律」的槍手與其幕後指使者，絕不可減刑，以本案槍手同時觸犯殺人、槍砲兩項重罪，以及光天化日下囂張挑釁公權力的惡性，不僅不能因為犯後自首就給予減刑，反而更應從重論處，刑責上至少應從無期徒刑起跳，即使判處死刑也不為過，如此方能以儆效尤。

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詠衡法律事務所律師何皓元表示，今年一月三日公布實施槍砲彈藥刀械管制條例第十八條修正案，對故意開槍後攜械自首者，將原本「減輕或免除其刑」修正為「得減輕或免除其刑」，由法官依個案情節衡酌量刑；舊法「必減」對被告有利，修法後，不一定自首就一定給予減刑。

何皓元認為，本案楊男當街蓄意槍擊陳男致死，犯罪情節重大，影響公眾安全甚鉅，依修法精神，法官應審酌楊男這種預謀式投案的自首模式，不能讓蓄意殺人者心存僥倖，以為自首就一定可獲得減刑。

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