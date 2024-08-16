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    首頁　>　社會

    當街行凶 回頭狠補槍奪命 狙殺屏東角頭鴨頭 雙槍男投案

    陳昫豪被屏東地院依殺人未遂、槍砲等罪併處八年徒刑，已上訴。 （資料照） 槍手楊嫌見鴨頭現身，開槍行凶，再攜雙槍、子彈到派出所投案。 （民眾提供）

    陳昫豪被屏東地院依殺人未遂、槍砲等罪併處八年徒刑，已上訴。 （資料照） 槍手楊嫌見鴨頭現身，開槍行凶，再攜雙槍、子彈到派出所投案。 （民眾提供）

    2024/08/16 05:30

    陳昫豪腹部中兩槍 送醫不治

    〔記者洪臣宏、黃良傑／高雄報導〕高雄市左營區昨天發生驚悚槍擊案，三十七歲、綽號「鴨頭」的屏東新生代角頭陳昫豪從桌遊餐廳走出時，遭埋伏的三十五歲槍手楊緯彥連開多槍當街狙殺，陳腹部中兩槍，隨行友人將他拉到車下避禍，仍傷重送醫不治，楊行凶後攜雙槍逕赴派出所投案，自稱因賭債糾紛下手，警方懷疑全案不單純，正調查案發原因。

    賭債糾紛？ 警疑案情不單純

    高雄市明華一路一處桌遊餐廳停車場，昨天上午十一時卅五分傳出多聲槍響，陳昫豪中槍後血流如注，由友人自行送醫急救，槍手則於十五分鐘後，獨自開車到左營警分局新莊派出投案，交出疑似行凶的兩把改造手槍、子彈四十二發及四彈匣。

    陳昫豪腹部中了兩槍，因打中了大動脈及肝臟，到院時心跳停止，醫護人員全力搶救約一小時後，仍宣告不治。

    警方調查，陳昫豪昨天帶了兩名友人疑到桌遊餐廳消費、訪友，結束後小弟先行到停車場開車，陳走到停車場途中，遭埋伏的楊男快步追上開槍；根據監視器畫面，楊男行凶後準備離去時，突然回頭撿拾掉落的彈匣，並返回停車場補槍，隨即快跑回到車上。

    有目擊者指出，案發時前後聽到十幾聲槍聲，不過警方現場只撿到六顆彈殼。

    不排除槍手受人教唆殺人

    警方查出，楊嫌清晨五時許就到桌遊店外埋伏，為何能掌握陳行蹤？或是從屏東一路尾隨至案發地點，須要進一步釐清。

    楊緯彥有詐欺等前科 也是屏東人

    槍手楊緯彥有詐欺、毒品、組織犯罪等前科，為屏東佳冬地區人，他自稱為了五十萬元賭債行凶，不過他撿拾掉落彈匣返回對陳補槍，手段凶狠，任務達成之後立即投案，他對槍枝來源避重就輕，警方表示，陳昫豪生前與人結下多起恩怨、不排除楊受人教唆殺人，正積極布線追查。

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