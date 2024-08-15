買千萬BMW i8掛假牌 電商男送辦扣車

蔡男花上千萬買BMW i8，向網友取得假車牌懸掛使用，不到一週 就被取締。 （記者張瑞楨翻攝）

2024/08/15 05:30

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕全國警方積極查處製售及懸掛偽變造車牌案，發現也有高檔豪車的車主掛假牌上路，不僅遭警方取締法辦，昂貴的座車也被拖走保管。

台中市卅三歲蔡姓男子駕駛新車價上千萬元、市面罕見的BMW i8電動超跑，開在路上十分吸睛，連警方也被吸引而來，發現他懸掛偽造車牌。中市警四分局黎明派出所是在本月五日巡邏時，查詢車牌時發現蔡男的車籍是保時捷廠牌，與實車不符，攔檢查出使用假牌。

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i8是不可能的任務4 阿湯哥座駕

自稱從事電子商務的蔡男說，他購入車齡約七、八年的BMW i8，另斥資七百萬元整修，總計花費上千萬元，但疏忽未定期檢驗，牌照被註銷，向網友取得假車牌懸掛使用，不到一週就被取締。

BMW i8新車價九九八萬元起跳，十二年前引入台灣時，代理商以此車是美國影星湯姆克魯斯在電影「不可能的任務四」中的座駕打廣告。

男超速被扣牌 未婚妻買假牌掛保時捷跑車

此外，中市警烏日分局三和派出所也於十日晚間，發現一輛保時捷雙門跑車懸掛假車牌，駕駛是廿三歲曾姓女子，車籍登記在當時坐在副駕座的未婚夫名下；曾女的未婚夫因嚴重超速被吊扣車牌，曾女上網買來假車牌懸掛，還多花一萬餘元「選號」討吉利，仍被警方揪出違法。

二人除被依行使偽造特種文書罪移送法辦，也都被依違反道路交通管理處罰條例開罰，可處三千六百至一萬八百元罰鍰，車輛則被移置保管。

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警方將掛假牌的保時捷移置保管，禁止行駛。 （警方提供）

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