調局今年已破27機房水房 扣40億／卓揆：打詐只有開始 沒有結束

行政院長卓榮泰（左二）昨出席「調查局偵辦重大詐欺案件成果記者會」，視察破獲的台美柬跨境機房及查扣的卡池等設備。圖右一為美國在台協會（AIT）聯邦調查局（FBI）法務聯絡組組長Ty Cook。（記者廖振輝攝）

2024/08/10 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕調查局積極打詐，今年元月至七月已查獲機房、水房廿七座，預估每日阻斷五五○萬筆詐騙簡訊，並查扣不法所得近新台幣四十億元。行政院長卓榮泰昨天視察成果時表示，打詐工作「只有開始，沒有結束」，除要執法人員勿以身試法，也痛批幫派份子高掛「天道酬勤」匾額，泯滅人性，要求司法機關嚴打嚴懲，讓黑道被唾棄。

每天阻斷550萬筆詐騙簡訊

昨上午調查局舉辦「偵辦重大詐欺案件成果記者會」，卓揆到場主持，表達對歹徒、詐團感到深切痛恨，詐騙集團騙取人民辛苦錢，卻過著奢華日子，已要求執法單位，打詐工作只有開始，沒有結束，並提及律師鄭鴻威勾結詐團洩露一案，執法單位必須加大懲處不肖的律師集團，也要執法人員切勿以身試法。

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假檢警詐團 竟掛天道酬勤

此外，卓榮泰見天道盟詹姓組長成立假檢警詐團的車手、水房集團，吸收未成年擔任車手，並以棍棒毆打、持小刀劃割腿部等方式，凌虐黑吃黑少年車手，卻高掛「和氣生財，天道酬勤、人道酬善、商道酬信」匾額，痛批幫派分子泯滅人性，應嚴打嚴懲，被社會唾棄。

這次記者會，FBI首度派出二位駐台資深官員出席，其中Ty Cook致詞時，讚揚調查局在打擊台灣及國際詐騙案件持續不懈的努力，並強調打擊詐騙案件也是FBI的首要任務之一，期待未來能繼續與調查局攜手合作，共同打擊對美國、台灣及國際社會有所影響的犯罪活動。

調查局昨展示打詐成效，包括會同FBI偵破跨境詐欺機房，殲滅話務機房透過DMT貓池中繼機房；查獲個人幣商經營實體店面涉嫌洗錢、黑道幫派經營洗錢水房；破獲律師組團勾結詐欺集團不法案等。

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