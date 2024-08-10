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科技主管貶稱妻「母老虎」 法官判離

台中地院認為身為「科技新貴」的丈夫，稱妻子是「母老虎」，貶低妻子人格，兩人已無婚姻之實而判決離婚。（記者張瑞楨攝）

台中地院認為身為「科技新貴」的丈夫，稱妻子是「母老虎」，貶低妻子人格，兩人已無婚姻之實而判決離婚。（記者張瑞楨攝）

2024/08/10 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名科技業公司男主管，與妻子結婚逾廿年後，妻子提起離婚之訴，指丈夫對她冷淡，卻對女下屬關懷備至，還向女下屬稱妻子是「母老虎」，丈夫答辯指妻子斷章取義，但他願反省修復夫妻關係；台中地院法官認為丈夫已過度關懷女下屬私生活，稱妻「母老虎」更是不顧妻子感受，兩人已無婚姻之實，判決離婚。

妻子主張，身為科技公司主管的丈夫，不曾協助照顧兩名子女，對她態度冷淡，婚姻已惡化。妻子說，去年五月無意間見到丈夫手機聊天訊息，始知丈夫與女下屬邀約吃飯，還自認幽默稱她是「母老虎」，以此貶低她；丈夫對女同事相當關懷，一同用餐、噓寒問暖，還要為其熬雞湯。

丈夫答辯說，上述指控不實，他曾買休旅車送妻子，也承擔子女扶養費，至於與女下屬的聊天訊息，是妻子斷章取義，這都是一般社交或職務對話，未踰矩，他是鼓勵年輕同事，讓新同事於職場感受支持關懷；丈夫稱去年無條件給妻子四八○萬，兩人雖已分居，但婚姻仍可延續。

關懷女下屬 稱「美麗的學姐」

台中地院認為，丈夫與女下屬的對話顯示，丈夫想熬雞湯給女下屬，把女下屬照片加入筆記本並註明「美麗的學姐」，已過度關懷與干涉下屬私生活，顯非社會一般男女上下屬的正常互動，且以「母老虎」貶低妻子人格，絲毫未顧慮妻子感受，足令妻子身心受創。

法官認為，兩人分居逾九個月，雙方訴訟時指責對方昔日過錯，極力描述自己委屈，婚姻已無繼續維持的動力，據此判決離婚，可上訴。

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