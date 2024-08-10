拆校舍無防危 怪手4樓墜落釀1死1傷

北市信義區福德國小昨天進行拆除舊校舍工程發生工安意外，消防人員設法搶救怪手駕駛。（記者邱俊福翻攝）

2024/08/10 05:30

福德國小驚傳工安意外

〔記者鄭景議、甘孟霖／台北報導〕北市信義區福德國小昨下午近二時，進行拆除舊校舍的工程時，發生樓板坍塌的工安意外，一輛正在執行整修作業的怪手，從四樓連同磚瓦坍塌掉落至一樓，副駕駛劉宇弘頭部流血受傷，意識清楚，送醫救治後無礙，但怪手駕駛高國智遭兩組怪手壓住，受困近七個小時，昨晚八時許被救出時已明顯死亡。

怪手駕駛受困七小時 救出已死亡

台北市建築管理工程處表示，該處拆除工程未設妥防範危險的適當設備及措施，已違反建築法的規定，裁處承拆人、監拆人各九萬元罰鍰，並勒令工地停工。後續復工計畫須委託相關公會審查，確認施工方式安全無虞，才可恢復施工。

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昨下午一時四十五分許，位於北市福德街的福德國小正進行校內四維樓拆除整修工程，施工過程中，四樓的磚瓦竟坍塌，怪手從四樓掉落至一樓，市消防局一一九接獲通報，立即派遣七輛消防車、四輛救護車及卅名人員趕往救援。

警消人員到場後，廿六歲副駕駛劉宇弘頭部流血受傷，意識清楚，脫困後緊急送往北醫附醫救治後無大礙。

但四十六歲怪手駕駛高國智，被墜落的怪手與停放在一樓的另一台怪手壓住，發現時已經失去意識，消防隊為求慎重，避免過大動作傷及駕駛性命，動用大型吊車吊起怪手，直至晚間八時三十分許才將他救出脫困，但已明顯死亡，未送醫。工安意外的責任歸屬仍待進一步調查。

北市府勒令停工及開罰

北市建管處長虞積學表示，福德國小校舍拆除工程今年四月取得拆除執照，為五層樓建築物，七月九日申報開工，承拆人為邦興營造有限公司，監拆人為邱永章建築師事務所，昨日拆除四樓頂板時，發生施工機具翻覆及操作人員傷亡意外，建管處接獲通報後，立即派員並聯絡專業公會技師抵達現場，協助救援事宜。

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