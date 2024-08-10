《高雄》無人機高空監控 降低2成雜草火災

高雄市消防局運用無人機科技協助救災。（高雄市府提供）

2024/08/10 05:30

記者陳文嬋／專題報導

高雄市幅員廣大，消防局運用無人機科技投入救災，現有無人機三十五台、飛手七十三人，上半年出動無人機救災達六十一件次，以山林火災四十六件最多，今年清明節首推無人機高空監控，有效降低二成的雜草火災。

高雄市消防局現有無人機三十五台全國最多，飛手七十三人也是名列前茅，取得各式專業證照共一二二張，以一對一帶練教學，有效提升飛手操作技巧及經驗，前年參加消防署無人機競技大賽，在水域、火場及山域搜救項目獲全國第二。

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高雄市無人機配置於各救護大隊，由一一九救災救護指揮中心統一派遣，上半年出動無人機救災達六十一件次，比去年同期五十八件略增，以山林火災四十六次最多，其次為工廠火災七次；清明節首度執行無人機高空監控，鎖定墓園及易發生山林火災區域，即時派遣人力處理，防止雜草火災。

消防局搶救科長蘇裕銘表示，高雄運用無人機救災廣泛，包括山域搜索、水域救援、火場救災、地震搜救、山林火災等，如內門大規模山林野火、楠梓科技產業園區塑美貝火警，以及支援屏東明揚工廠火警、支援花蓮大地震搜救等，均第一時間派遣無人機到場空拍畫面，取得現場立體資訊及影響範圍，提供現場指揮官參考運用、下達指令。

蘇裕銘指出，除了救災外，無人機山域搜索尋人也曾建功，如田寮區七十六歲婦人外出失聯，警方調閱全區監視器未發現行蹤，消防局出動無人機，於離家兩公里附近竹林旁發現腳印，通知搜救隊前往救援，果然尋獲林婦。

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