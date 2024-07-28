啥！新莊火警 12天後才發現焦屍

新北市新莊區化成路一處家庭工廠7月16日發生火警，火勢延燒鄰戶，12天後其中一戶的屋主雇人清掃現場，在3樓發現一具焦屍。圖為火警當日消防人員救災畫面。（新北市消防局提供）

2024/07/28 05:30

新北消防局：將檢討作業程序

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊區化成路六十三巷一處家庭工廠，本月十六日晚間發生火警，火勢波及其他住戶，當天撲滅後，消防局表示現場無人受傷受困，沒想到其中一戶屋主昨雇人清理火場時，赫然發現一具焦屍。新北市議員陳世軒質疑消防局與火災調查單位有嚴重疏失，搜救SOP出現漏洞；消防局表示，當日詢問屋主等人均稱租戶安全逃出，遺體位置較為隱蔽，將檢討作業程序。

當時屋主等人都說租戶已逃離

當地化成里長陳裔興辦公室指出，屋主昨日請人整理火場，搬出雜物時赫然發現一具焦屍，遺體已送往殯儀館。新莊警分局初步調查，死者身分疑為三樓游姓男房客，已通知房客的女兒協助確認及採集生物跡證，確切身分待化驗結果出來後確認。

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陳世軒表示，火警當晚他就一直追蹤相關資訊，直到市府通知確定沒有任何人受困和傷亡，才鬆了口氣，孰料十二天後於現場發現焦屍，顯示當時消防局在撲救過程、搜救的標準作業程序上出現漏洞，他了解消防同仁救災一定是全力，但相關單位仍應檢討改善疏失。

隔天保險公司到場 也沒發現

新北市消防局表示，火警當日詢問屋主及關係人，均表示租戶皆已安全逃離，且現場全面燒損、物品堆積過多，致初期搜尋未能發現遺體；火警隔天，屋主與保險公司進行損失調查，依然未發現遺體，案發以來相關單位也未接獲相關失蹤通報，直到昨日全面清掃、翻動大量廢棄物時才在三樓聞到異味，於堆積廢棄物底部找到焦屍，已將遺體送往殯儀館相驗，警方也已在現場採證。

有異味 才發現廢棄物底部有屍

消防局說，當日已在火場盡力搜尋，但現場燒損嚴重且遺體位置隱蔽，初期搜尋未能發現，局方將檢討災後處置作業程序，以確保未來類似事件的處置更周全。

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