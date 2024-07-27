指標性見解》派對塵爆釀15死、484傷 最高院︰八仙要賠

9年前新北市八仙樂園粉塵爆炸案釀15死、484傷。民事部分，最高 法院民事第八庭昨就三件求償做出判決，認為八仙公司須負起賠償 責任。圖為當時塵爆現場。 （資料照）

2024/07/27 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕九年前新北市八仙樂園「彩色派對」粉塵爆炸案釀十五死、四八四傷，主辦派對的「玩色創意」負責人呂忠吉被依過失致死罪判刑五年定讞，去年七月刑滿出獄。民事部分，最高法院民事第八庭昨就三件求償案做出撤銷發回判決，認為八仙公司並非單純提供場所，須負起賠償責任，此見解勢必將影響尚未宣判確定的個人或團體訴訟求償案件。

民事一、二審過去審理八仙塵爆求償案，大多認定呂忠吉及其兩間公司玩色創意、瑞博國際整合行銷，應負起連帶賠償責任，但八仙僅出租場地，時任董座陳柏廷等人，分別因無義務確保活動安全及避免塵爆發生等理由，都不必賠償。

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企業經營者 須負服務安全欠缺責任

最高法院昨指出，企業經營者比起消費者更具有專業知識、資訊、技術、經驗等，故基於消費者保護法立法意旨，應該由企業經營者承擔比較重的「服務安全欠缺責任」，同時不能由企業經營者透過契約把這個責任轉嫁給他方單獨負擔，以減免自己的責任；最高法院上述認定，代表八仙公司雖與瑞博國際簽訂租賃契約「避責」，但仍應負起損害賠償責任。

最高法院表示，三件求償案的原告分別為楊曜隆、王怡蓁與林沛茹；楊男因塵爆而受有全身燒燙傷五十八％，二審免除八仙、陳柏廷、總經理陳慧穎、灑粉工讀生沈浩然、志工盧建佑共六人的賠償責任，被命賠償的玩色、瑞博、呂忠吉因未上訴三審而確定，故最高院僅就八仙公司部分廢棄發回。

王怡蓁、林沛茹部分，兩人全身分別受有燒燙傷六九％、五三％，二審均認定八仙公司應與玩色、瑞博、呂忠吉負起責任；最高法院指八仙曾於二審否認有過失，二審卻未依消保法規定進行審酌，故也將這兩案廢棄發回。

另最高法院大法庭昨也裁定，依公司法規定，對公司負責人請求損害賠償時，一旦請求權消滅時效，應適用民法第一九七條第一項的兩年時效規定，代表時任八仙公司總經理的陳慧穎面對上述三件求償，確定免賠。

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