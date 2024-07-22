1天偷5次 法官：無法控制偷慾收押

黃男行竊第二戶民宅，被警方以現行犯逮捕，他腳上還穿著竊得的登山鞋。 （記者張瑞楨翻攝）

2024/07/22 05:30

連檢察官都敢偷 辯稱神的旨意

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子今年四月十五日潛入兩戶民宅行竊，被警方以竊盜現行犯逮捕，台中地檢署無保「請回」，他卻潛入戒備森嚴的檢察官辦公室行竊，一天偷竊五次，連檢察官都敢偷，他卻辯稱是神的旨意、是神明指示他巡視檢察官辦公室，檢方聲請羈押獲准，黃男提起抗告，法官認為他無法有效控制偷竊慾望，有反覆犯罪之虞，裁准「預防性羈押」。

起訴書指出，黃男四月十五日清晨四時許，偷竊台中市中區蔡姓居民的登山鞋與香菸、打火機，五時許跑到北區竊取蕭姓住戶財物，警方以竊盜現行犯逮捕黃男，他腳上還穿竊得的登山鞋。

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竊盜罪本刑是五年以下徒刑、拘役或五十萬元以下罰金，但一般的偷竊，通常僅判處拘役，或六月以下徒刑，可易科罰金，台中地檢署偵訊後，認為他沒有持凶器，也非竊盜集團成員，諭令「請回」（無保釋放），不料，他當天傍晚五時許，趁檢察官開車進出台中地檢署地下停車場鐵門開啟之際，潛入偷檢察官未上鎖轎車內的Marmot廠牌外套。

黃男可能尾隨職員，潛入設有磁扣感應門管制的檢察官辦公區，入侵鄭姓檢察官辦公室，在走廊被另一位檢察官發現可疑，黃男趕緊落跑，台中地檢署報警。

事隔約四小時，黃男於西區一家加油站，竊取站長轎車內財物，再度被警方依現行犯逮捕，他卻否認有竊盜犯意，辯稱這都是神的旨意，是神明指示他巡視檢察官辦公室，檢視站長的轎車。

中檢聲請羈押獲准，黃男提起抗告，他改口說，自己喝酒後精神不佳，不能完全自主而偷竊。

台中地院法官強調，黃男一天內竊盜五次（含未遂），足以認定他自制力薄弱，無法有效控制自身慾望，有反覆實施同一犯罪之虞，裁定准予預防性羈押。

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