與柬國詐團騙國人逾6千萬 23人起訴 天道盟組長9幹部求重刑

天道盟正義會「南崁幫」第7組組長詹皓惟涉嫌與柬埔寨詐團合作，從事「假檢警」、「假投資」詐騙，共詐得6千多萬元。（刑事局提供）

2024/07/12 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕天道盟正義會「南崁幫」第七組組長詹皓惟、幫派成員徐維育，涉嫌與柬埔寨詐團合作，從事「假檢警」、「假投資」詐騙，逾五十名國人受害，共詐得六千多萬元，九成被害人的年齡超過六十歲；台北地檢署依涉犯組織犯罪、加重詐欺等罪起訴詹男等廿三人，其中擔任詐團管理階層的詹男等九人被求處重刑。

兩方分工 假檢警、假投資詐騙

檢方起訴指出，詹皓惟去年二月搭機前往柬埔寨，與當地詐團盤口洽談合作，兩方分工，由柬國機房人員偽裝成公務員或投資公司人員，以假檢警、假投資老梗越洋行騙，引誘被害人交付金錢、金融帳戶從事「投資」；詹男則在台招募手下，負責指派車手與被害人接觸收款等事宜。

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今年三月，檢警追查發現詹、徐兩人是兒時玩伴，隱身於幕後擔任掌機派單，一同在桃園市大園區租下鐵皮屋做為集團據點；兩人各自找來十多名幫派成員或友人，分別擔任車手、收水，與被害人約見收款。詐團以為使用黑莓卡、通訊軟體Telegram聯繫就能躲避追查，但仍被全數殲滅。

詹、徐2男各找成員 操縱指揮

檢警追查，詹、徐兩人同時負責與境外的盤口聯繫，每日點收贓款，與柬國詐團高層拆帳後，剩餘款項指派詐團成員送至境外盤口指定幣商，轉換為虛擬貨幣再上交。

檢方認為，詹、徐擔任操縱及指揮者，犯行惡劣；另被告黃博暄、游韶安在詹男被逮後，接手指揮車手持續對被害人施詐，更不斷誤導檢警偵查作為，故起訴後，將以上四人及另五名要角從重求刑。

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