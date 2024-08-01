台東縣消防局新組織編制今起運行 11人異動

台東縣消防局今舉行大隊長佈達及晉階儀式。（消防局提供）

2024/08/01 11:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕臺東縣消防局新編制自今（8月1日）起生效並舉行大隊長佈達及晉陞人員授階儀式。縣長饒慶鈴表示，這是近年最大幅度的組織改革，盼組織運作更有效率、人民生命財產安全受到更好的保障。

消防局表示，現行編制為大隊長及副大隊長各1名，因應消防新式勤休制度變革無法全時維持1名指揮官值勤，故於台東、關山、大武、成功等4個大隊各增加1名副大隊長。

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11人均今日履新，名單如下：大武大隊大隊長劉東興、成功大隊大隊長范國威、關山大隊大隊長吳寶龍、資通作業科科長李佳豪、台東大隊副大隊長李志德、大武大隊副大隊長柯智升、關山大隊副大隊長吳明育、關山大隊副大隊長林有智、成功大隊副大隊長林承逸、災害管理科秘書賴垣志、預防調查科秘書陳振文。

縣府表示，近年致力提升消防與緊急救護能量，全縣高救隊目前已達11支，以及全國第一支國家認證的中型搜救隊，為國際人道救援工作輪值縣市之一，5年來也整建及新建共11支消防分隊，並於去年初正式啟用5G緊急救護資訊平台，結合智慧科技爭取黃金救命時間，112年平均急救成功率達34.92%為歷年最高。

消防局表示，這次組織修編針對外勤大隊指揮管理、內勤科室業務，包括「行政科」改名為「綜合企劃科」，新增辦理消防政策、消防職業安全、消防廳舍及車輛維護、ESG永續及淨零碳排等業務，以強化消防行政後勤及職安企劃；「災害預防科」與「火災調查科」合併成立「預防調查科」，將屬性較有關連的火災原因調查與預防宣導管理結合。

為因應現代科技防救災需要及資通訊業務多變性，更新增「資通作業科」，強化運用無人機、消防機器人及AI人工智能等資通訊科技協助救災工作，應用現代科技加強災害監測預警、指揮通訊管制、輔助救災決策，全面推展「智慧防災」。

今舉行大隊長佈達及晉階儀式。（消防局提供）

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