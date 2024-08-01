徐千晴判賠鄭運鵬15萬確定 兩人官司仍未完

前民眾黨發言人徐千晴。（資料照）

2024/08/01 11:28

〔記者張文川／台北報導〕前民眾黨發言人徐千晴，去年5月在臉書貼文嘲諷民進黨前立委鄭運鵬，在人力網站的徵才資訊未揭露充足資訊「猶如詐騙集團」，鄭運鵬控告徐千晴侵害名譽權，求償60萬元並在臉書刊登判決要旨，一審台北地院判鄭敗訴，二審高等法院今年2月逆轉改判徐千晴應賠償15萬元；由於金額低於150萬元，不得上訴三審而確定，鄭運鵬針對刊登判決要旨與訴訟費用提出上訴，最高法院今判決廢棄，發回高院更審。

去年5月3日，鄭運鵬在臉書PO出民眾黨在人力銀行的徵才資訊，徵求全職的彰化縣黨部秘書起薪為2萬6400元，鄭認為民眾黨用基本工資招聘黨部秘書，驗證柯文哲所說的「用香蕉只能請猴子」理論。

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時任民眾黨發言人徐千晴隨即上臉書發文反擊，嘲諷鄭運鵬在人力網站刊登的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，「猶如詐騙集團讓人卻步」。

鄭運鵬認為這是人力網站的機制，未開出職缺本就不會揭露相關訊息，要求徐千晴道歉未果，向台北地院提起侵權損害賠償訴訟，要求徐賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。

一審北院認為，徐千晴的言論並非指涉鄭運鵬是詐騙集團，其言論屬個人意見表達，是對可受公評之事發表評論，鄭作為知名政治工作者，須容忍接受社會的檢視與監督，判鄭敗訴。鄭上訴。

二審高院認定，徐千晴的文章是以「鄭運鵬的徵才廣告，未透露聯絡人、電話、地址、員工人數」等事項的「事實陳述」為基礎，進而寫道「猶如詐騙集團讓人卻步」的「意見表達」，自應考慮事實的真偽，然而截圖已顯示「工作機會（0）」，一望即知鄭並未開出工作職缺，沒有要徵才。

高院指出，在該人力銀行網站查詢「工作機會」欄位，隨即出現「暫無工作機會，可先儲存公司訂閱新工作」等文字，此種查證方式甚為簡易，所需時間甚低，也無須支出費用，一般人都可輕易做到，徐千晴發表評論前，應先合理查證。

二審認定徐千晴的貼文內容既然與證據資料不符，又未能證明她已盡合理查證，則她所說「猶如詐騙集團讓人卻步」的評論，就不屬合理評論，侵害鄭的名譽權，致鄭的精神痛苦，判應賠償15萬元，但無須刊登在臉書刊登判決要旨。

由於求償與賠償金額皆低於150萬元，依法不得上訴三審，已於二審確定；鄭針對刊登判決要旨以回復名譽，以及訴訟費用負擔比例（高院判雙方各付一半）部分提出上訴。最高法院認為此2部分尚待釐清，廢棄發回高院更審。

民進黨前立委鄭運鵬。（資料照）

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