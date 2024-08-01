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桃警今年上半年取締酒駕2406件 酒駕死傷事故較同期少92件

桃園市政府警察局針對酒駕加強攔檢取締。（記者周敏鴻攝）

桃園市政府警察局針對酒駕加強攔檢取締。（記者周敏鴻攝）

2024/08/01 11:17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局統計今年上半年取締酒後駕車件數達2406件，有效減少酒駕事故死傷件數為391件、相較於去年同期減少92件，下降率達19.3%，交通警察大隊長李維振說，警方依據酒駕事故較多的地點與時段，持續加強取締酒駕，盼徹底防制酒駕事故發生。

李維振說，警方分析酒駕肇事死傷事件，發現酒駕年齡層以30歲到49歲民眾最多，肇事時段則是下午6點到晚間8點間、多是晚餐到宵夜間時段，並以每週五例假日前最多。警方依數據，每月執行4次以上專案性取締酒駕勤務，針對酒駕事故高發路段例如中壢區中華路、桃園區中正路、八德區介壽路等路段，加強攔檢勤務。

桃園市警局今年上半年取締酒後駕車件數為2406件，相較於去年同期取締件數3676件，減少1270件、減少率34.5%，李維振認為，取締酒駕件數減少，歸功於警方針對酒駕加強執法並積極宣導，功效也顯現在酒駕事故死傷件數較去年同期件少92件的成果上。

李維振提醒，道路交通管理處罰條例規定，酒後駕車的車輛一律當場扣牌2年，車主無法再像過去自行到監理站執行吊扣牌照，車輛則會被警方當場移置保管；駕駛人肇事應負刑責，致人受傷者，還將吊扣駕駛執照2年到4年，致人重傷或死亡者，駕駛執照將吊銷、不得再考領，民眾千萬不要以身試法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

桃園市政府警察局針對酒駕加強攔檢取締。（記者周敏鴻攝）

桃園市政府警察局針對酒駕加強攔檢取締。（記者周敏鴻攝）

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