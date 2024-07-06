中油桃園煉油廠硫化氫洩漏 工人OHCA救回一命

中油桃園煉油廠發生硫化氫洩漏意外，外包廠商一名外包商工人疑吸入過量硫化氫失去呼吸心跳，經緊急搶救恢復生命徵象。（桃園市政府提供）

2024/07/06 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕位於桃園市龜山區的台灣中油公司煉製事業部桃園煉油廠，昨天下午傳出硫化氫洩漏事件，外包廠商六十七歲賴姓男工人進行管線「加盲」作業時，疑吸入過量硫化氫，當場OHCA（失去呼吸心跳），還好救護人員緊急搶救後恢復生命徵象，送林口長庚醫院插管治療；另名六十九歲陳姓男工人吸入少許硫化氫，也送醫治療，幸無大礙。

北區職安中心要求停工 罰鍰10萬起跳

勞動部職業安全衛生署北區中心、桃市府勞動檢查處昨天傍晚派員會同到廠調查，北區職安中心表示，將依違反「特定化學物質危害預防標準」與「職業安全衛生法」，處十萬到卅萬元罰鍰，並要求該廠局部停工直到改善完成。

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中油外包廠商的賴姓工人，當時在桃園煉油廠第一煤組工廠內，進行管線的加盲作業，他戴著空氣呼吸器爬上約兩公尺高的管線工作，過程中，呼吸器軟管不慎脫落，以致吸入卅吋管內的硫化氫殘氣，當場倒在管線旁，失去呼吸心跳。其他在地面的工人，趕緊通報外包廠商報案，重新確認遠端閥體已確實關閉後，爬上管線將賴男救下來。

消防救護人員到場發現賴男已無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象，送醫插管治療中；當時在地面工作的陳姓工人吸入少許硫化氫，送醫後已無大礙。中油表示已依規定通報主管機關，現場依緊急應變程序搶修回復。

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