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玩很大！民眾直擊台中招待所 火辣「女體盛」

正妹幾乎全裸躺在桌面上，重點部位用鮮花點綴，身體則放上生魚片、壽司等食物。 （民眾提供）

正妹幾乎全裸躺在桌面上，重點部位用鮮花點綴，身體則放上生魚片、壽司等食物。 （民眾提供）

2024/06/10 05:30

涉妨害風化？ 警方︰有無露三點 地點是否為公眾場所

〔記者許國楨／台中報導〕台中市私人招待所林立，越晚開的越豪華，除飯局妹外也流行火辣的舉牌妹舞者，但這兩天有一處招待所玩很大，引進「女體盛」，只見一名幾乎全裸正妹躺在桌面上，重點部位全用鮮花點綴，身體則放上生魚片、壽司等食物，光看就衝擊視覺感官，至於好吃與否，有參與者說，「真的沒有特別細嚐」。

日本女體盛文化 裸女當器皿

日本擁有獨特的「女體盛」文化，意即把裸體女性當作器皿餐具，在身體上放生魚片和壽司等食物，也可稱呼裸體料理，再供饕客用筷子夾取食用，以滿足視覺、味覺上的刺激與滿足，但在台灣僅有少數店家私下對熟客相關服務，一般民眾往往只能從影片或網路看到，沒想到這兩天竟在台中市真實呈現。

參與者「小政」說，前天與多名友人一起到某招待所，竟直擊一場罕見的「女體盛」，當時該名身材曼妙正妹幾乎全裸躺在桌面上，僅用花朵或食材巧妙遮住私密處，再由料理人員一一放上生魚片、壽司等食材，全程保持靜止狀態，相當辛苦。

一餐要價6萬起跳

「小政」說，由於是第一次看到，難免有視覺上衝擊，拿起筷子後一度不知從何處下手，直到友人提醒才得知，「女體盛」視食材高級程度，一餐要價起碼六萬元起跳，由於生鮮食材遇上高溫或是體溫，容易使新鮮度下降，因此得在一定時間內食用，加上當時約十多人用餐，很怕夾錯地方。

至於「女體盛」是否涉及刑法妨害風化，或是社會秩序維護法中的妨害善良風俗，警方表示，除三點是否裸露要件外，一旦有這項要件，地點是否為公眾得以出入，以及是否營利的公共場所，都是執法的考量，而私人招待所的界限模糊，仍需實務上認定，進一步視當下現況作為查緝適用法條，或是裁罰的依據。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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