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調閱通聯有程序 有些刑警自掏腰包

檢警調錯通聯還起訴，法官判收簿手無罪。圖為示意圖。（資料照）

檢警調錯通聯還起訴，法官判收簿手無罪。圖為示意圖。（資料照）

2024/06/10 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中檢警偵辦張姓男子涉嫌當詐欺集團的「收簿手」，卻疑似輕信另一洗錢犯的說詞，調閱兩嫌手機通聯與基地台位置的期間太侷限，被法官質疑檢察官應調查而未調查，導致無從釐清真相，對此，台中市一名資深警官解釋說，不是太輕信嫌犯，而是調閱要花錢，還要先經過檢察官與法官同意，大幅限制調閱通聯或基地台的時間範圍。

依據「電信事業處理有關機關查詢電信通信紀錄實施辦法」規定，行動電話通聯紀錄僅保存六個月，檢警向電信業者調閱手機通聯，單向發信是一頁收十元，雙向通信是每一門號每日收一百元，警官舉例說，警方發現某人販毒，想溯源毒品來源，調閱近六月通聯紀錄，就要花一萬八千元，如果此人毒品來源可能有二人，想繼續溯源，又得再花三萬六千元，「錢不夠得東挪西湊，有些刑警乾脆自掏腰包」。

另一問題是「通訊保障及監察法」的限制，另一資深刑警說，該法規定最重三年以上徒刑之罪，才能調閱通聯紀錄，而且還要經檢察官與法官同意，如果調閱期間太長，例如一次調閱六個月，檢方或法官恐質疑不合理，或過當而侵犯隱私，但如果調閱期間太短，又發現調閱的時間點有誤，想再調閱其他時間的通聯，卻已逾六個月保存期限，而無從調閱釐清。

上述問題多年前就曾引發討論，有人認為檢警要花錢調閱通聯，電信業者有靠犯罪賺錢之慮，另外，檢警礙於經費限制，不能充分調閱通聯，電信業者逾六個月即刪除紀錄，造成刑案真相石沉大海的後果。

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