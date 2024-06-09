偷拍小女友裸體還直播

新竹地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，將陳男重判十年。（資料照）

2024/06/09 05:30

３少女受害 惡男被重判10年

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市陳姓男子專找未成年少女當女友，且在交往過程中偷錄對方裸體或洗澡鏡頭，事後竟將影像透過DISCORD群組，供不特定網友觀看少女裸照或影像，查知至少有三人受害，新竹地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，將陳男重判十年。

法官調查，陳男二○一八年間認識十五歲的「小雲」，成為男女朋友，趁小雲在家洗澡跟他視訊時，偷偷以手機錄下小雲整個洗澡過程。隔年陳男認識十七歲的「小美」，二人在竹市公寓同居期間，也偷錄小美裸露下體或胸部等影像。

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此外，陳男多年前還曾拍攝少女「小梅」裸露上胸，僅以手指遮住乳頭的照片。

二○二一年五月，陳男將先前所錄影像，存放在通訊軟體DISCORD相簿內，並透過直播方式，供受其邀約加入DISCORD群組的網友，得以觀看三名少女裸照或影像。

接獲網友告知 少女報案

四個月後，有網友告訴小美，她的裸照被陳男以直播方式散佈傳送，三名被害少女報警偵辦。

法官審酌陳男明知三名少女心智與判斷能力均尚未成熟，竟竊錄小美性影像，又未經小雲同意偷拍其洗澡過程，事後還將性影像公布，供不特定網友觀看，對被害少女身心健康與人格發展造成不良影響。

法官認定陳男觸犯「以他法使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪」、「以其他違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪」、「散佈播送少年為猥褻行為之電子訊號罪」三罪，依此將他判處有期徒刑十年。

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