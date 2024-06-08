日籍遊客潛水溺斃 教練確定入獄

日籍遊客鯨井亮治五年前在屏東墾丁後壁湖（見圖）潛水，由於風浪太大且有耳壓平衡困難症狀而溺斃，負責帶團的林姓教練夫妻，均被法院認定有過失致死責任。（資料照）

2024/06/08 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕日籍遊客鯨井亮治五年前在屏東墾丁後壁湖潛水，由於風浪太大且有耳壓平衡困難症狀而溺斃，負責帶團的林姓教練與日籍王姓妻子未及時發現施救，均被法院認定有過失致死責任，一審將林男判刑一年、王女十月，二審認為二人均符合自首且無前科，改判林八月徒刑、王女改判得易科罰金的六月刑期，最高法院駁回上訴定讞，林男須入獄。

日男耳膜破裂未即時獲救

判決指出，林姓教練和王姓妻子均領有潛水教練資格，在屏東縣恆春鎮經營潛水店，二○一九年八月間，林姓夫妻招攬日籍遊客鯨井亮治一家三口前往後壁湖區域，進行三天開放水域潛水活動。

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同月十五日，恆春沿岸陣風九級，天候不佳，林姓夫妻在軟珊瑚區對鯨井實施耳壓平衡訓練，見他反覆下潛、上浮十八至廿次，卻疏於注意他有耳壓平衡困難症狀，待他再次下潛後，因水中壓力而致耳膜破裂、內耳聽骨損壞及出血，教練未能及時援救，致溺水窒息死亡。

一審屏東地院認為，林姓夫妻皆是領有執照的潛水教練，也都知道潛水是高度危險性的活動，既然選擇當潛水業者並收費教學，就該對旅客學員善盡管理人的注意義務。

案發前，林姓夫妻明知鯨井的耳部對於水中環境壓力，有平衡適應困難的問題，當時水下的能見度又因天候影響而極差，仍帶他進行水肺潛水活動，導致他失蹤後溺水，未獲教練及時救助而身亡。

法官考量未與家屬達成和解，依過失致死罪各判一年、十月。

教練妻判半年 可易科罰金

二審高雄高分院認為，夫妻均未逃避教練身分，也確有帶團學員溺斃的事實，但無法證明是員警於發覺犯人與犯罪事實後，才通知林姓夫妻前往警局做筆錄，故認定二人符合自首要件，改判林男八月、王女六月徒刑。最高法院駁回上訴確定。

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