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三角戀砍死情敵 國民法官判無期

士院國民法官專庭昨依殺人罪判男子高庭榮無期徒刑。（資料照）

士院國民法官專庭昨依殺人罪判男子高庭榮無期徒刑。（資料照）

2024/06/08 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕去年三月台北市內湖區發生「三角戀」情殺案，曾在酒店上班的廿五歲廖女與四十五歲潘男交往，卻又與廿三歲前男友高庭榮有感情糾葛，後來三人在廖女住處碰面，潘先拿刀劃傷高的右臉，高男再持折疊刀砍殺廖三刀致死。士林地院國民法官庭昨考量高否認犯行，還想與廖女串供，依殺人罪將高男判處無期徒刑。可上訴。

判決指出，今年三月廿一日凌晨，高男帶折疊刀前往廖女的租屋處，當時廖、潘都在家，三人隨即發生口角，潘先拿刀劃傷高的右臉，高掏出隨身的折疊刀反擊砍殺潘三刀，其中一刀直接刺入左頸，導致潘失血過多，急救九天後身亡。

高男審理時辯稱為了保護自己與廖女不被傷害，才持刀反抗，是正當防衛，但國民法庭不採信，認定他攜帶折疊刀前往，有報復之意，且高男揮砍的位置都是在頭、頸部致命部位，傷口既深且長，最長達十七公分，認定高男有不確定殺人故意。

國民法官庭並指，高男造成潘失去寶貴性命，致家屬痛失至親，高男雖坦承揮刀刺人，卻否認殺人犯意，案發後還試圖湮滅證據，還找廖女試圖串供，未見悔意。

只願出獄後月賠兩萬 和解破裂

且高男提出的賠償方案，只願於出獄後月付家屬兩萬元，未見誠意，致和解破局，高男直到最終辯論時才向家屬表達道歉，但家屬拒絕接受，並當庭離席，另審酌高男有毒品、詐欺等前科，依殺人罪判處無期徒刑。

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