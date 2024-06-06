水腦症不禁晃 看護搬移疏失致死獲緩刑

新竹地院將印尼女看護依過失致死罪判刑三月、緩刑兩年。（資料照）

2024/06/06 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕印尼籍逃逸看護工蘇女受僱照顧有水腦症全身癱瘓的新竹縣林姓婦人，明知林女容易因搖晃導致顱內出血危及生命，卻於照顧搬移時碰撞林女頭部與身體，導致腦膜出血不治，新竹地院依過失致死罪判刑三月。

一人單獨全日看護

特別的是，法官考量蘇女離鄉背井到台灣單獨照料全身癱瘓、生活不能自理的林女，需負責一切生活起居、翻身、洗澡、休閒等工作，責任重大且過程辛苦，且林女患有水腦症，比一般生活不能自理之人更容易因照顧不慎而受傷，蘇女的照料過程比一般看護工更為艱辛，需花費更多心神與體力，最後給予緩刑兩年。

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法官調查，印尼籍蘇女七年前以擔任監護工經內政部移民署核准入境不久，即失聯行方不明，謝男母親林女二○二一年間因水腦症導致全身癱瘓，又因疫情關係難以聘僱合法外籍看護工，經輾轉介紹而僱用蘇女負責全日看護照顧林女，並同住在新竹縣住處。

蘇女明知林女因水腦症導致全身癱瘓在牀，容易因搖晃或撞擊導致顱內出血而危及生命，在照顧移動或協助翻身時，應該特別注意避免頭部發生碰撞。

前年十一月上旬，蘇女因照顧而搬移林女時，不慎讓頭部及身體發生碰撞，致林女頭部外傷顱內出血及肢體多處擦傷。當月十五日中午蘇女發現林女呼吸停止、體溫及血壓驟降異狀，經聯繫家屬送往榮總新竹分院急救，林女仍因外傷性硬腦膜下腔出血致中樞神經衰竭而死亡。

法官審酌蘇女擔任照顧看護工，明知被害人為水腦症患者，全身癱瘓不能自理生活，且容易因搖晃或撞擊導致顱內出血而危及生命安全，於照顧時應特別注意避免頭部發生碰撞，仍於照顧過程中不慎使被害人頭部發生輕微撞擊，因而導致外傷性硬腦膜下腔出血致中樞神經衰竭而死亡，犯罪所生危害重大且無可彌補。

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