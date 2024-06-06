明仁會私刑凌虐 把人當人肉炸彈狂炸

男子林程矞被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝） 警方查扣制式手槍、非制式手槍各1把，以及開山刀、彈簧刀、電擊槍等證物。 （記者邱俊福攝）

2024/06/06 05:30

分會長林程矞遭通緝 恫嚇友人強索8千萬安家費

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫明仁會花蓮分會成員，涉嫌僅因口角糾紛，就將對方押往堂口毆打，還帶往一處空地，以鞭炮纏繞，並點燃爆炸的殘忍方式加以凌虐，造成被害人全身多處傷燙傷與撕裂傷，而分會長林程矞更因遭通緝，為向友人強索安家費，竟對友人妻女騷擾、恫嚇，甚至偷偷裝設GPS，行徑乖張。刑事局偵二大隊第三隊經長期蒐證搗破其幫會，逮林嫌等十二人，並查扣槍彈、刀械等贓證物，依法送辦。

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警方蒐證搗破幫會 逮12人

警方調查，四十五歲林嫌，二○○八年間因殺人未遂案入獄時，結識明仁會成員，二年後出獄，便在花蓮縣成立明仁會花蓮分會擔任分會長，之後涉及組織犯罪、電信詐欺案，遭法院判刑四年六月，隨即潛逃遭到通緝。

去年七月間，林嫌找上過去曾一起經營賭場的陳姓友人，恫嚇索要八千萬元安家費，陳男心生畏懼連夜搬離住家，林嫌為逼迫陳出面，隨即找上陳的老婆、女兒，除常到她們住處、上班的地點按門鈴，並破壞門鈴，還偷偷在陳男女兒的汽車底部裝設GPS，進行監控。

此外，去年十月間，該幫會成員跟一名黃姓男子因細故發生口角糾紛，竟持辣椒水、刀械、棍棒等強擄黃男前往花蓮一處車行的堂口據點，加以痛毆，隨後再押往花蓮大橋附近空地，以鞭炮纏繞身體，並點燃爆炸方式，造成黃男頭部撕裂傷、全身多處燒燙傷及擦挫傷等傷勢。

警方經長期蒐證，今年三月廿七日逮捕林嫌與旗下幫眾等七人到案，查扣制式手槍、非制式手槍各一把，以及開山刀、彈簧刀、電擊槍等贓證物，之後又陸續通知五名涉案幫眾到案，訊後依槍砲彈藥、組織犯罪、恐嚇取財、殺人未遂及聚眾鬥毆等罪嫌移送檢方偵辦。

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