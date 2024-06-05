責推罹難消防員 消防局長挨轟

新竹市議員楊玲宜表示痛心憤怒，在臉書高喊：「我就是那個最大洩密者，來告吧！」（取自臉書）

2024/06/05 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市晴空匯火警釀二名消防員殉職，過程疑點重重，民進黨新竹市議會黨團昨表示，綜觀市長高虹安和消防局長李世恭作為指揮體系的負責人，竟不知檢討，還將責任推給已罹難的消防同仁，聲稱是同仁的疏失，以致長官無法掌握其行蹤與身分，黨團總召陳建名要求市府相關單位釐清真相，並針對通訊器材、建築物安檢以及進出火場的管控，積極提出策進作為。

議員楊玲宜表示，市府無法向大眾說明，為何罹難同仁不在進出火場的管制板上，因此耗費時間確認身分，也失去搶救先機，市府為何要等吹哨者的錄音檔被公布後，才要說明？

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五次錄音檔非來自內場

皆是外場接收到的紀錄

楊玲宜說，根據吹哨者提供的五段求救錄音內容，每一次的求救，同仁都報上自己的名字身分與受困的位置。而這五次的錄音檔，並非是殉職同仁所使用的無線電所留下來紀錄，而是外場無線電接受到的訊號所留下來的錄音紀錄；李世恭對媒體說當時無線電內容未表明其身分與位置，並非事實。對於市府第一時間只抓吹哨者，還去報案抓洩密者，卻不釐清真相，令人感到唾棄與鄙視。

議員劉崇顯表示，兩位殉職消防員所用的無線電沒有錄音功能，現在錄的音檔都是在場外的設備收到的，吹哨者也是在場外的分隊來取得錄音檔，消防局不應該再將資訊落差推給無線電收訊問題。

議員劉彥伶表示，市府一味的將責任推給中央法規不周延，毫無精進作為，消防員的執勤安全，除了通訊改善、建築物安全檢查以及進出火場內外場管控外，更應該還原事實真相，而非將基層人員推出來面對媒體。

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