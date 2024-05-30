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擊斃拒檢蛇行車乘客 警「合理用槍」高院判無罪

新北市中和警分局中原派出所員警張伯雍，前年深夜追緝拒檢蛇形車連開三槍，導致後座鍾姓乘客中彈身亡。張員被依過失致死罪起訴，一審及二審都判他無罪。（資料照）

新北市中和警分局中原派出所員警張伯雍，前年深夜追緝拒檢蛇形車連開三槍，導致後座鍾姓乘客中彈身亡。張員被依過失致死罪起訴，一審及二審都判他無罪。（資料照）

2024/05/30 05:30

〔記者張文川／台北報導〕新北市中和警分局中原派出所員警張伯雍，前年追緝拒檢逃逸、蛇形、連續闖紅燈等的街頭狂飆轎車，他邊跑邊朝該車下方連開三槍，擊中後座鍾姓乘客致死，而拒檢車仍鑽車縫擦撞鄰車逃逸，高等法院昨天認定，張員盡量朝下往輪胎射擊，已善盡注意義務，危險駕駛的風險應由駕駛人承擔，依此判張員無罪。

依速審法 可望無罪確定

全案一、二審皆判員警無罪，依刑事妥速審判法規定，檢方須有違憲等事由才可上訴，依過去司法實務運作，本案最終可望無罪確定。高檢署表示，待收到判決書再研議是否上訴。

警跑動中開3槍誤擊乘客

無駕照的廿九歲男子林佑儒，二○二二年三月十日深夜駕駛懸掛偽造車牌的賓士轎車，搭載兩男一女行經新北市中和區中正路、錦和路口，警方發現開警報器攔停，林關掉大燈以破百公里時速不斷蛇形、變換車道、連闖十二次紅燈等危險駕駛行為。

警方通報圍捕，張員騎機車追趕，見賓士車在景平路口被車陣阻擋，張下車邊跑邊朝該車開槍，但林仍撞開鄰車逃離，直到發現後座廿七歲鍾男頭部中彈才停車，鍾送醫不治。

危駕風險應由駕駛承擔

一審新北地院認為，該車嘗試衝破車陣，路徑不明，張員於跑動中持槍射擊，已盡量朝下往輪胎處射擊，以避開駕駛或乘客，危險駕駛風險應由駕駛人自行承擔，判張員無罪。

高院二審認為，林男在人車密集路段高速危險繞行，可能對周遭民眾生命、身體造成重大危害，張員為制止林男而開槍射擊，用槍時機符合警械使用條例，且射擊目標是車輪，雖於車輛行進中邊跑邊開槍較不穩定，但已衡酌急迫性與危駕的可能危害嚴重性而不得不為，就算不慎射中後擋風玻璃，仍無法預見子彈射中玻璃後的可能折射方向。

高院認定張員未逾越必要程度，且已善盡注意義務，為合理用槍，駁回檢方上訴。

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