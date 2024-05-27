醫師︰玩雲霄飛車、大怒神有潛在危險 須評估

醫師表示，搭雲霄飛車、大怒神本來就會有潛在的危險，遊客須評估是否能承受這樣的衝擊。圖為六福村大怒神。（取自六福村官網）

2024/05/27 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名女子到六福村玩大怒神後，感覺頭痛想吐，因腦出血送醫不治，法院認為，目前並無醫學實證說明與大怒神G力與死因有關；新竹一名資深急診專科醫師表示，就民眾的基本常識而言，搭雲霄飛車、大怒神本來就會有潛在的危險，否則搭乘前也不會有那麼多警訊叫消費者注意了，然而民眾要搭乘前，需好好評估追求刺激的背後，本身心理或身體究竟有無辦法承受這樣的衝擊。

他說，國外醫學文獻資料顯示，無論是雲霄飛車或是大怒神，其在運行期間所產生的G力或剪力都有可能造成人體腦出血的症狀，或者動脈剝離、心臟病等等。

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然而，患者也有可能在搭乘刺激性遊樂設施時，因其自身既存、尚未經檢查診斷而察知的腦出血高風險相關疾病，導致搭乘後引發腦室內出血症狀而死亡的可能性。

依據六福村醫護室檔案紀錄，二○○九年大怒神啟用十二年來，搭乘後身體不適而備案件數僅十三件共十五人，機率僅為百萬分之三。

園方表示，大怒神之高度為十七層樓、約五十三公尺，消費者實際上升到的高度僅卅九公尺，下降時間約僅十秒，且其中下降兩秒多即進入煞車區，遊樂過程應不至於產生人體危險。

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