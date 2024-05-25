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摸年輕男警大腿 男檢起訴

南投地檢署驚傳婦幼專組王姓檢察官涉嫌對年輕男警性騷擾。（記者佟振國攝）

南投地檢署驚傳婦幼專組王姓檢察官涉嫌對年輕男警性騷擾。（記者佟振國攝）

2024/05/25 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投地檢署婦幼專組檢察官王元隆，被控於今年一月、四月間兩度於檢察官研究室，偷摸年輕男警大腿及接近私密處，檢方偵辦認定犯罪事證明確，昨依違反性騷擾防治法將王員起訴；此案若成罪，屬職權性騷擾，依法須加重其刑至二分之一。行政懲處方面，投檢表示將儘速召開檢察官職務評定委員會審議。

職權性騷擾 須加重其刑

事發後王員被調離婦幼專組，經投檢檢察長黃元冠指示迅速分案，發交給婦幼專組主任檢察官承辦，雖是前直屬長官查辦部屬，但檢方過濾證據後認定部屬有罪。現年五十六歲的王元隆，為司法官學院卅八期結業，有一女，妻子已過世，受害男警廿二歲，二人年紀差距卅四歲。

檢方調查，王員長期任職投檢，涉利用案件偵辦機會，將該男警叫來地檢署，藉機撫摸大腿及非常接近私密的部位，還以「肉棒來給我看一下」等鹹濕言語、簡訊騷擾；檢方查扣相關影音紀錄及手機聯繫資訊等，認為犯罪事證明確。

王員否認犯行，辯稱為了談話方便才碰觸男警背部，未撫摸大腿，「肉棒」是男警同事對該警的稱呼，並非指生殖器。

南投檢警圈傳出，還有其他身材健美的帥氣男警也遭騷擾，但礙於對方是檢察官選擇隱忍。

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