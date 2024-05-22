520披露女警違紀案 爆內鬥傳聞

竹北分局潘姓女偵查佐因涉足不妥當場所等違紀情事，新竹縣警察局昨召開考績會，核予記一大過處分並調職。 （擷取自網路影片）

2024/05/22 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北警分局潘姓女偵查佐因涉足不妥當場所等違紀情事，被記一大過處分並調職，警方十五日獲報連日調查，但迄今無證據證明女警兼差及涉毒，也因此讓家屬氣憤不已，不排除對報導不實的媒體提告；而此案爆發至今已十天，卻選在五二○披露，也讓內鬥之說甚囂塵上。

竹北警分局長張世儒昨說明調查情況，表示潘女家境小康，未曾聽聞經濟困難，除有存款，還有投資股票，就財務狀況並不缺錢。因此，潘女被檢舉「兼差賣身」之說，是否有其他因素，會持續調查。

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據了解，竹市警方於養生館臨檢時，盤查、抄登現場人員查證身分，未發現不法隨即離開。竹縣警方十五日獲報後，查核潘女的電腦個人資料，發現十日有被登入情況，同步向竹市警方調閱臨檢表查證，確認潘女在場；不過，養生館業者的配合度低，聲稱監視器只監看不錄影，因此潘女為何出現養生館的原因及涉案情況，尚待進一步釐清。

潘姓女偵查佐十八日調職後，目前請假中。內部人員透露，潘女年輕且個性活潑，交友廣濶，頗有異性緣，評價兩極化。潘女這次被爆料，據悉是內部人員檢舉她簽到不實，勤務時間疑似兼差；不過警方追溯調查潘女的行車軌跡，近月並無出入新竹市該養生館的紀錄，簽到也僅顯示十日一筆是代簽。

經查，潘女是南部人，父親是退休警察。潘女昨被警局找回配合驗尿自清，結果呈現陰性。而雙親接獲通知也北上趕來，為女兒抱不平，對於女兒被媒體報導賣身、涉毒，氣憤不已，周邊親友不排除對不實報導提告。

不過就在縣警局調查之際，卻傳出內部鬥爭之說。內部人員透露，這起重大違紀案十日發生後，就有人檢舉到上級和縣警局督察系統，卻遲至五二○新總統上任，對警察風紀案十分重視的警政署署長張榮興陞任之際，經由網路媒體迅速爆開，迄今諸多疑點尚待查證，不過網路仍不斷轉傳養生館小姐「芊芊」的海報廣告，稱長相甜美、身材火辣等，懷疑與潘女是同一人，因而引發聯想。

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