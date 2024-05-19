甫於5月9日掛牌上市的有成精密股份有限公司。（取自公司網站）

2024/05/19 05:30

甫於5月9日掛牌上市的有成精密股份有限公司（4949），2003年創立，設址新竹市，董事長陳思銘，依經濟部商工登記公示資料顯示該公司資本總額12億元，實收資本額6億7百萬餘元，股權狀況屬僑外資。

有成精密主要業務為研發與製造半導體零件、太陽能再生能源，設有半導體事業群、新能源事業群，公司本為太陽能模組製造商，自有品牌WINAICO銷售國內外，前年將事業觸角擴及儲能系統及工業微電網，希望成為智慧能源應用整合商。（整理：記者陳璟民）

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