有成精密董座 不倫事業夥伴妻 受害男：還捏造強索2億和解金

新上市公司「有成精密」的董座陳思銘（左），被爆跟公司劉姓副總的妻子婚外情逾半年，他們旁若無人地親吻。（圖由爆料人劉男提供）

2024/05/19 05:30

〔記者陳璟民／桃園報導〕五月九日新上市公司「有成精密」董事長陳思銘，被爆跟事業夥伴劉家銘的何姓妻子婚外情，劉掌握陳、何去年八月就在高鐵新竹站旁豪宅社區私築愛巢等事證，怒批陳侵害其配偶權，以老闆權勢及透過某周刊片面報導，形塑他漫天索價遮羞費，損其人格權，公司無預警阻斷他上班的權利義務，妨礙其工作權，劉不甘遭「學長、兄弟、事業夥伴」及妻子共同背叛，決對陳男提告並與何女離婚，以討回公道。

記者撥通手機查證 陳思銘切斷通話

記者前天下午三時許撥通陳思銘手機，他一聽到媒體要採訪此事，就切斷通話，昨撥則跳進語音留言，但他未回電說明，無從得知其回應。

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四十六歲劉男表示，讀交通大學EMBA時，認識大他兩歲、早他八屆的學長陳思銘，他的學術專業領域是儲能系統，陳是太陽能模組製造商，彼此在綠能產業創研有交流，也是籃球球友，雙方家庭常有往來。

陳為發展新能源事業，解決公司曾申請掛牌上市受挫而慘賠數億元的窘況，看中他的科技強項，三年前聘為顧問幫擬計畫書，兩年前邀他認股並擔任副總，負責執行ESG議題、籌備上市等。

劉說，去年下半年起隱約察覺妻子怪怪的，藉口出門、行程交代不清、經常晚歸等，疑似出軌，今年元月友人問他「是否搬到竹北市某社區，怎麼常看到你太太」？

於是他他委託徵信社循線拍攝到何女、陳男各自開車相隨出該社區，另還掌握二人簽名登錄住戶、車牌號碼等資料，後續還有他們當街摟抱牽手、咖啡店內親嘴撫髮、用公司的車及司機載送出入等畫面，二人約會處甚至距離陳家走路不用五分鐘，行徑明目張膽。

「誰會跟情同兄弟的好友、幫助站上事業巔峰的高階主管的妻子，聯名租屋同住？誰會拿黑卡給人妻隨意使用？」劉抨擊，陳男已婚、育有三個孩子，卻背著老婆，跟其妻搞外遇，妻子坦白是陳男主動引誘，二人所為忘恩負義且重創兩個家庭。

劉拒和解 控陳利用周刊毀其名譽

劉表示，陳思銘顧著九日掛牌上市，六日先在公司向他坦承偷情其妻，稱是「短暫交往」，此後避不見面，由公司法務及律師，先後開價五、六百萬元和解金，「我不接受污辱、二次傷害的提議」，決採法律訴訟讓陳承擔對家庭、社會的責任。

劉慨嘆，陳思銘惡人先告狀，九日下午六 時許利用某周刊以報導兼刊其道歉聲明的方式，將他以「A君」代稱，捏造他要向陳索賠二億元和解金，但他從未表達具體金額，周刊記者沒向他查證、平衡，是不實的報導，連日下來公司人員與業界皆知「A君」就是講他，他的名譽與人格橫遭侵害，更堅定循司法討公道。

新上市公司「有成精密」的董座陳思銘（左），被爆跟公司劉姓副總的妻子婚外情逾半年，他們旁若無人地摟抱。（圖由爆料人劉男提供）

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