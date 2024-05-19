藏錢法官80萬交保》若知情300萬元是不法所得 石育恩恐被量刑7年以上

橋頭地院法官石育恩。（記者王定傳攝）

2024/05/19 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕橋頭地院法官石育恩疑幫與詐團合作並洩漏偵查秘密的律師鄭鴻威，分送報酬給其他涉案律師，甚至把辦公室當秘密保險箱，恐涉組織犯罪條例「參與犯罪組織」或洗錢防制法「一般洗錢」罪嫌。法界人士指出，若此案真的經檢方起訴且法院認定成罪，參與組織及一般洗錢最重分別可處五年及七年徒刑。

組織犯罪是指三人以上以暴力、詐術等當作手段且有持續性或牟利性的結構性犯罪，除主持、操縱或指揮者可處三年以上十年以下徒刑，參與者亦可處六月以上五年以下徒刑；至於洗錢，簡單說是掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，但須從主觀及客觀因素來判斷是否構成，若成立的話，可處七年以下徒刑。

請繼續往下閱讀...

一名檢察官說，本案的重點在於，檢方如何證明石主觀上知悉他所運送的報酬、收下的三百萬元現金，是這些律師違法行為所得的利益，並有協助予以掩飾或隱匿意途，檢方手段不外乎，扣手機電腦查看對話、被告供述、證人指述等交互比對。

若經調查認定石主觀知道款項來源不法，仍幫忙隱匿，可能構成一般洗錢，甚至是參與鄭鴻威為首的洩密犯罪組織。

行為可議 違法程度待查

這名檢察官說，外界對司法官的品德操守要求甚高，石又受足專業訓練，從目前媒體報導來看，他的行為確實可議，但是否達違法程度，仍須視檢方調查結果而定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法