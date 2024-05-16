自由日日Shoot》北市副議長葉林傳被稱為牛埔幫少主／心腹很會喬事 「江野」黑白道通吃

葉林傳前服務處主任張翰明（如圖）等人移送台北地檢署複訊。 （記者王藝菘攝）

2024/05/16 05:30

〔社會新聞中心記者、北都組記者楊心慧／綜合報導〕台北市議會副議長葉林傳二○一○年當選議員後，至今四連霸，其父葉明財為牛埔幫大哥，葉林傳是家中么子，因此被稱「牛埔幫少主」。他的服務處主任林晴紀昨被檢調約談，林從工讀生一路做到主任，深獲葉信任而成為其心腹；林自稱父親是日本人，所以要別人稱他「江野」，他與中山區的圍事幫派極熟，很會「喬事」，據聞會用葉的主任身分，把轄區警察幹部叫到議員研究室「居中協調」，在特種行業林立的中山區，是一號特殊人物。

兩主任涉案 截稿前聯絡不上葉

至於葉的前主任張翰明，與葉是連襟，也與葉從小認識，二人交情不錯。對於林晴紀、張翰明二人均遭檢警調約談調查涉賄案，記者昨欲採訪葉林傳，至截稿前皆聯絡不上。

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葉林傳擔任議員十四年來，常到議會辦公室，但鮮少發言質詢，重視地方服務，兩名涉案主任張翰明與林晴紀，也以地方服務為重，鮮少出現在議會。

前主任張翰明與葉是連襟

據知，林晴紀「江野」從葉林傳的小助理做起，由於身段柔軟，辦事能力強，加上應對進退得宜，沒多久就竄出頭，擔任葉的服務處主任後，協助處理地方大小事務，深得葉的信任。

由於林經常出面喬事情，許多道上人士會賣他及背後的葉林傳面子，使得「江野」名氣越來越響，但近年來作風逐漸強勢，地方及警界人士對他評價兩極。「江野」也花不少心思經營媒體公關，據知他在台北市民生東路一處供奉「四面佛」的附近，闢設休息室，提供部分媒體攝影休息，也定期安排飯局。

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