為省39萬倒賠8000萬！彰化五金大廠偷排廢水罰千萬

彰化縣一家曾獲國際設計大獎的五金水龍頭大廠偷排廢水，被查獲後裁罰1009萬元，再花7000萬元遷廠才獲緩起訴。圖為該五金廠將毒廢水排放至排水溝。（彰化地檢署提供）

2024/05/16 05:30

繳納不法所得 另花7千萬遷廠

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一間屢獲「台灣精品」、「紅點」、「iF」國際設計大獎的五金水龍頭大廠私設暗管，將未經處理的電鍍廢水排放至洋仔厝溪，時間長達十個月，不法獲利三十九萬元，二○二二年六月被彰化地檢署和環保局查獲，開罰一○○九萬元，彰檢昨天偵結，考量業者已繳納不法所得與罰金，又花七千萬元遷廠至彰濱工業區電鍍專區，因此諭令公司負責人和三名被告向國庫支付二百萬元和三萬元至十五萬元不等緩起訴金。

被告具體改善製程 罰款換緩起訴

彰化地檢署強調，國土案件在偵查中督促事業邁向合法健全，「避免再犯」，對環境維護的效果，更勝於單純偵查起訴。考量偵查已達強力督促、維護國土永續的目的，且被告等已以具體行動改善製程，顯已從本案件中獲得警惕之效，因此緩起訴處分。

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檢方說明，涉案公司原應將廢水收集並處理至放流水標準後，再經核准登記，才能流口排至廠區前道路側溝，再匯流至洋仔厝溪。

設暗管偷排廢水 污染洋仔厝溪

檢方指出，趙姓負責人明知廠內廢水防治設備老舊、故障，已無法處理廢水，竟自二○二二年六月廿九日至隔年四月十一日止，十個月內將有害廢水以私設沉水馬達連接軟管，直接放流至周邊水溝，最終排放至洋仔厝溪。

值得一提的是，檢方再次用「樹脂縮時膠囊」建功，它是樹脂聚合物，置放於廢污水的疑似排放點，讓偷排廢水的業者無所遁形。

彰化地檢署主任檢察官王銘仁說，它像重金屬離子的「收集器」，從水中拿起「離子交換樹脂縮時膠囊」瀝乾後，搭配XRF（X射線螢光分析儀）一掃，當下就能看出重金屬的濃度。辦案人員可以根據重金屬的種類、濃度往上溯源，查到真凶。

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