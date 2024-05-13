現身簽賭站 小隊長記大過調職

刑事局中打、霧峰分局偵查隊9日前往一處鐵皮屋查緝網路簽賭，卻事先發現隊上林姓小隊長在場，林姓小隊長稱當天是到該處「玩狗」。（記者陳建志翻攝）

2024/05/13 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心、台中市警霧峰分局偵查隊本月九日共同偵辦一起網路簽賭案件，搜索前探勘現場，赫然發現霧峰偵查隊林姓小隊長在場，林姓小隊長後來離開，警方搜索行動也順利完成，逮捕林姓嫌犯，坦承經營網路博弈代理商，外界質疑警方疏縱人犯、包庇、洩密，霧峰分局昨天澄清，搜索行動未因林員在場中止，林員非本案執行人員，未有洩密情形，不過勤務時間擅自離崗、與特定對象交往未事先報告，給予記一大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務。

勤務時間擅自離崗 與特定對象交往 未事先報告

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刑事局中打、霧峰分局偵查隊本月九日共同偵辦霧峰一起網路簽賭案件，事先掌握林姓嫌犯（卅八歲）等人涉嫌從事網路博弈代理商，原定當天下午進行搜索，事先由員警喬裝騎機車探勘確認門是否有開？卻發現鐵皮屋前廣場一名男子疑似是隊上林姓小隊長。

遭外界質疑是否有人洩密？以及等林姓小隊長離開再搜索，有疏縱人犯、包庇之嫌，霧峰分局昨澄清，探勘人員返回隊上報告現場狀況後，偵查隊長仍下令出發搜索，並未因疑似林員在場而中止行動，林員已在搜索前離開現場返回警局，搜索過程中未見林員在場，且全案順利破獲逮捕林嫌，查扣現金三○○萬、筆電、K菸五四八支等贓證物。

霧峰分局表示，林姓小隊長當天配合他單位執行專案勤務，從未經手本案，且清查相關執行搜索勤務人員的line、IG、FACETIME、MESSENGER、電話通聯等均未有與林員對話或簡訊紀錄，林員對本案搜索時間、地點完全不知情，未有洩密情形。

林姓小隊長坦承和林嫌認識十多年，已多次前往該點，知悉林嫌為特定交往對象，仍經常前往該處所卻未向分局報告，顯見過從甚密；林員勤務時間擅自離崗，除違反勤務紀律外，且非因公涉足不妥當場所，並與經營職業賭博業者接觸交往，違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，就其整體違失合併考量其行政責任，加重記一大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務。

霧峰分局強調，林員搜索當天曾前往該處所，是否涉及相關刑事責任目前尚調查中，如查證屬實，絕不護短，嚴懲以待，將依法移送台中地檢署偵辦。

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