工作數日 傳訊息向男友求救 泰女遭砍棄屍 同鄉女雇主收押

泰國籍女移工，身上有多處致命刀傷，陳屍在邊坡草叢中。 （資料照）

2024/05/13 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕三十一歲泰國籍W姓女子來台灣找男友時找機會短期打工，透過網路找到基隆一名同鄉家，應徵居家清潔工作，卻在工作數日後，傳訊息向男友求救，本月十一日清晨她被發現時，全身是血，動脈已遭切斷，魂斷異鄉。檢警前天下午將林姓女雇主拘捕到案，昨向法院聲請羈押獲准，殺人動機仍待釐清。

據悉，泰籍W女在台工作的男友，十日晚間收到女友發出的求救訊息，由於語言不通，委請花蓮同鄉打電話請基隆警方協助搜尋女友，自己也帶著兩名同鄉朋友，從新竹搭車北上尋人，但因LINE求救定位圖不夠精確，警方四處搜索，未能發現泰籍W女蹤影。

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W女手部與大腿處有兩處明顯刀傷

過程中，W女的男友決定自己尋找看看，因天色昏暗，一直尋至隔天清晨六時許，發現女友卡在大武崙產業道路輪胎步道邊坡下方二十公尺草叢中，全身是血，救護人員到場救起女子時，發現她早已氣絕多時。

檢警勘驗現場未發現兇刀及死者手機；初步檢視遺體，發現手部與大腿處有兩處明顯刀傷，懷疑是動脈遭切斷，致失血過多死亡。

凶嫌林女歸化我國多年 曾犯數起竊盜案

基隆地檢署檢察官李怡蒨指揮警方調閱附近監視器，查出W女的林姓女雇主（原為泰籍人士，已歸化我國）曾於案發後騎車離開命案現場，涉有重嫌，警方以車追人，前日下午將林女逮捕到案。

據了解，四十四歲林女歸化我國多年，曾犯下數起竊盜案件，她多次拿出身心障礙就醫紀錄，都獲法官輕判。林女被逮接受偵訊時，一直保持沉默，讓檢警無法斷定其殺人動機，由於犯嫌與死者均為女性，是否有能力獨自犯案？檢警將續追犯案動機及有無其他共犯。

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