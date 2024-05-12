為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

玷辱4幼女總刑度2千年執行刑僅15年 二審看不下去改判22年

台中地院認定葉男性侵四姊妹三六二次，一罪一判後總刑度超過二千年，但合併執行刑僅十五年，檢方上訴質疑判太輕，高等法院台中分院認同，加重改判廿二年。 （資料照）

台中地院認定葉男性侵四姊妹三六二次，一罪一判後總刑度超過二千年，但合併執行刑僅十五年，檢方上訴質疑判太輕，高等法院台中分院認同，加重改判廿二年。 （資料照）

2024/05/12 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名葉姓男子與單親媽媽交往同居，卻把狼爪伸向單親媽前婚所生、分別就讀國中、國小的四名女兒，甚至還拍下性侵過程，直至次女又被葉男的親兄弟性侵，轉告老師報警後，葉的惡行才被揭發。

性侵同居人的女兒

親兄弟也是狼

檢方將他起訴求刑卅年，台中地院認定葉男性侵四姊妹三六二次，一罪一判後總刑度超過二千年，但合併執行刑僅十五年，檢方上訴質疑判太輕，高等法院台中分院認同，加重改判廿二年。

判決指出，國中學歷的葉男當過車床工、保全，二○二二年與帶著四名女兒的單親媽交往，並在台中市租屋同居，葉卻將魔爪伸向四姊妹，時間長達十個月，長女受害最深，除生理期，幾乎每天被葉男性侵，共計二二三次，且葉男幾乎每次都用手機拍下過程，還逼長女洗澡時開視訊；次女與三女也指證，每週六、日會遭葉男性侵，各受害六十八次；四女則被侵害三次。

葉男的一名親兄弟也於同年八月趁隙性侵次女一次（判刑八年），隔年次女鼓起勇氣告訴老師，說出姊妹都被葉男侵犯；警方查扣葉男手機，發現眾多犯罪影像和照片，葉男承認與姊妹發生性關係。

台中地院審理時，葉的律師辯護稱，葉的行為未違反姊妹意願；法官認為，被害少女證述有說「不要做」，且單親媽獲知報警後，葉持影像和照片威脅 「妳自己傳給妳女兒看，什麼事情我沒在怕的」，顯示律師說法不足採信。

中院認定葉男對四姊妹強制性交三六二次，手機拍攝性交過程或強迫脫褲拍照二二六次，分別判三年四月至八年不等徒刑，合併執行十五年。

高等法院台中分院認為，刑法對執行刑的上限原是廿年，但二〇〇五年修正提高為卅年，葉男的宣告刑逾二千年，各罪都是凌辱未成年人，造成四名受害人終生痛苦，一審量處執行十五年，僅達修法後執行刑上限卅年的一半，依此撤銷原判決，改判刑廿二年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播