玷辱4幼女總刑度2千年執行刑僅15年 二審看不下去改判22年

台中地院認定葉男性侵四姊妹三六二次，一罪一判後總刑度超過二千年，但合併執行刑僅十五年，檢方上訴質疑判太輕，高等法院台中分院認同，加重改判廿二年。 （資料照）

2024/05/12 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名葉姓男子與單親媽媽交往同居，卻把狼爪伸向單親媽前婚所生、分別就讀國中、國小的四名女兒，甚至還拍下性侵過程，直至次女又被葉男的親兄弟性侵，轉告老師報警後，葉的惡行才被揭發。

性侵同居人的女兒

親兄弟也是狼

檢方將他起訴求刑卅年，台中地院認定葉男性侵四姊妹三六二次，一罪一判後總刑度超過二千年，但合併執行刑僅十五年，檢方上訴質疑判太輕，高等法院台中分院認同，加重改判廿二年。

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判決指出，國中學歷的葉男當過車床工、保全，二○二二年與帶著四名女兒的單親媽交往，並在台中市租屋同居，葉卻將魔爪伸向四姊妹，時間長達十個月，長女受害最深，除生理期，幾乎每天被葉男性侵，共計二二三次，且葉男幾乎每次都用手機拍下過程，還逼長女洗澡時開視訊；次女與三女也指證，每週六、日會遭葉男性侵，各受害六十八次；四女則被侵害三次。

葉男的一名親兄弟也於同年八月趁隙性侵次女一次（判刑八年），隔年次女鼓起勇氣告訴老師，說出姊妹都被葉男侵犯；警方查扣葉男手機，發現眾多犯罪影像和照片，葉男承認與姊妹發生性關係。

台中地院審理時，葉的律師辯護稱，葉的行為未違反姊妹意願；法官認為，被害少女證述有說「不要做」，且單親媽獲知報警後，葉持影像和照片威脅 「妳自己傳給妳女兒看，什麼事情我沒在怕的」，顯示律師說法不足採信。

中院認定葉男對四姊妹強制性交三六二次，手機拍攝性交過程或強迫脫褲拍照二二六次，分別判三年四月至八年不等徒刑，合併執行十五年。

高等法院台中分院認為，刑法對執行刑的上限原是廿年，但二〇〇五年修正提高為卅年，葉男的宣告刑逾二千年，各罪都是凌辱未成年人，造成四名受害人終生痛苦，一審量處執行十五年，僅達修法後執行刑上限卅年的一半，依此撤銷原判決，改判刑廿二年，可上訴。

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