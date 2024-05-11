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神鬼女會計曾熱心廟務 與前主委反目後爆侵占3千萬

台南新營區「太子宮」廟，6年多前爆發退休的曾姓女秘書兼會計侵占近三千萬元公款疑雲。（資料照）

台南新營區「太子宮」廟，6年多前爆發退休的曾姓女秘書兼會計侵占近三千萬元公款疑雲。（資料照）

2024/05/11 05:30

如今支出要蓋6個章

〔記者楊金城、王俊忠／台南報導〕台南新營知名的「太子宮」廟，六年多前爆發近三千萬元公款疑遭退休的曾姓女秘書兼會計侵占。該廟許姓主委說，此一事件後，所有廟務開支都需要管委會五位常務委員和一位出納蓋章核可，且管帳不管錢、管錢不管帳，杜絕財務弊端。曾姓秘書則說，此案五月七日的刑事判決她獲無罪，四月廿九日的民事判決卻判她侵占，讓她看不懂，民事一定會上訴。

刑事無罪 民事有罪

女會計要上訴 廟方要追討

許姓主委說，會爆發寺廟公款疑被侵占風波，都是以前廟內派系爭鬥的結果，幸好太子爺靈驗，未影響太子爺信仰；廟還未收到前曾姓秘書涉嫌虧空侵占公款的民事判決，收到後再與律師商討，如果侵占成立，將會追討。

據指出，涉案的前曾姓秘書在太子爺廟任職時，廟務推展順利，熱心社區事務，他被控涉侵占廟的公款後，地方驚訝不已；她和王姓前主委反目成仇，還和王姓前主委競選當地上屆里長，但敗給前主委，連任九屆里長的王姓前主委在上屆任滿後也卸任。

曾女說，以前在廟任職時，財務出納就是管帳的不管錢，管錢的就不管帳，支出也都要有主委、總務、財務、出納等六顆印章蓋章，她未侵占公款，一定會上訴。

新營太子宮位在新營區太北里，是主祀金吒、木吒、哪吒三太子的道教廟宇，建於一六八八年，一九九九年奉當時的台南縣政府核定為縣定古蹟，現為台南市市定古蹟，農曆九月中壇元帥太子爺聖誕祝壽進香潮，除了是台南市定民俗文化活動，也是全台最盛大的宗教慶典活動之一。

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