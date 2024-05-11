「主子！對不起，奴才知道錯了」／名檢施教文 性騷３女露餡

彰化地檢署前檢察官施教文，被控任職期間性騷三名女同事，檢評會認定性騷擾明確，有懲戒必要，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。（資料照）

2024/05/11 05:30

送評鑑後 火速退休

〔記者楊國文／台北報導〕曾偵辦起訴頂新製油案的彰化地檢署前檢察官施教文，被控任職期間藉討論案件等機會，以手指碰觸胸部、摸臀，對女書記官、女職員等三名女同事性騷擾得逞，遭移請檢察官評鑑委員會進行個案評鑑，施男去年底火速申請退休獲准；施雖否認犯行，但檢評會查出他曾傳訊稱「主子！對不起，奴才知道錯了」等文字向被害人道歉，認定性騷擾明確，有懲戒必要，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

觸胸、襲臀 屢伸鹹豬手

檢評會依檢舉調查指出，施教文涉嫌從前年九月起，在彰化地檢署內與同事A女聊天時，以言語及近距離手指比劃方式，評論A女身材，並突然以手指碰觸A女胸部，另與同事B女開會討論案件時，趁B女不注意之際，偷摸她的臀部，還在某會議開會時，趁B女來不及抵抗之際，三度緊握B女的雙手三至五秒。

請繼續往下閱讀...

另外，施男曾在訊問證人時，數度以手指觸摸女同事C女的手背，且對C女摟腰，性騷擾得逞。

彰化地檢署接獲女書記官、女職員等三名被害人申訴後，經性騷擾申訴處理調查小組調查決議施男性騷擾成立，移請檢評會進行個案評鑑。檢評會調查時，施男均否認性騷擾犯行，稱可能不小心碰觸到A女、B女；至於C女指控性騷擾部份，施男稱專注在訊問案情，未和她有肢體接觸。

檢評會認為，施男事後曾傳訊A女稱「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！」等文字，及傳訊B女稱「任意冒犯你，深感抱歉」等文字，性騷擾事證明確。

檢評會認定性騷 送懲戒

檢評會認定施男性騷擾多人，事後仍否認犯行，不僅侵害被害人的人格尊嚴，更破壞檢察官及檢察機關形象，行為不檢且情節重大，有懲戒必要，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

施教文偵辦過頂新逃漏稅、混油案，及中國口罩假冒台製及環保廢棄物等案，其中偵破金額達八二三億元的鐃玉麟集團假發票案，國稅局補稅加罰鍰共二二九億元，是我國史上規模最大的虛開發票案，頗有戰功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法