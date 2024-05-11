自稱留美學醫手搖飲老闆誘摸女員工私處

高雄一名15歲少女下體發炎，被自稱留美醫的飲料店老闆幫忙擦藥、喬子宮。（示意圖）

2024/05/11 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市三民區開設手搖飲店的張姓男子，三年前向店內打工的女員工佯稱曾在美國學醫，並取得婦產科醫師執照，可幫忙治療婦科疾病，誘使四名女員工讓他摸看「照顧」私處，被侵犯的女員工不覺受辱，只有當中一名打工少女接受他治療尿道發炎後症狀未解，於家人陪同下赴醫院治療時，家人驚覺有異才報警。高雄地院審理後上月底依妨害性自主罪，判張男徒刑三年六月，可上訴。

妨害性自主 判3年半

判決指出，飲料店打工的十五歲少女小詩（化名），二○二一年四月底被家人帶去醫院治療尿道發炎時，向醫生坦白是跟店內女同事在清明連假去海邊玩，回來兩天後就發炎，當時曾拜託張姓老闆幫她擦藥，老闆還「很好心」用手指侵入下體「喬子宮」，但狀況一直沒有改善，才趕緊就醫。

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醫生和家人聞言大吃一驚，直覺小詩受辱被欺負，但小詩不以為意，一直說老闆張男很厲害，曾在美國學醫，並取得婦產科醫師執照，家屬連忙帶小詩去警局報案、驗傷。

高雄地院審理時，張男否認侵犯小詩，也否認說過曾在美國學醫取得執照，而是他在美國念書時自學過很多醫學知識，原想報考美國大學醫學院，因無法支付高額學費才作罷。

法官經傳喚店內三名女員工作證，女員工竟異口同聲支持張男，一名女員工說自己懷孕時下體分秘物過多，是張男幫忙剃毛避免感染。甚至大部分女員工都說，曾脫衣露胸讓張男指導如何按摩讓胸部長大，但她們都不覺得被侵犯，反而感謝張男願意解決她們最私密的問題。

女員工們也證實張男說詞，四月初時小詩下體發炎，確實沒人想幫她擦藥，才拜托張男幫忙；女員工們的說詞讓法官傻眼，但法官抽絲剝繭，發現小詩在四月底就診時，曾說自己被張男擦完藥、喬完子宮，不到一個禮拜就去醫院看病，可見女員工作證的時間和小詩被侵犯的時間並不相同，加上張男連幫小詩擦的藥具有何種成份和療效都不曉得，顯見是施用詐術對少女做出侵犯行為，因此依成年人故意對少年犯強制性交罪判徒刑三年六月。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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