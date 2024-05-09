毒販持槍與警對峙5小時 聽媽媽的話棄械投降

賴男持槍逃回屋內，與警方對峙5小時，其八旬老母溫情喊話終卸下心防，棄械投降化解危機。 （警方提供）

2024/05/09 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局刑警大隊在台中市埋伏抓捕賴姓販毒通緝犯，不料被賴男發現後逃入屋內持槍拒捕，警匪對峙長達五小時，警方心戰喊話也沒用，最後請出賴男的八旬老母現身，向他喊話「把槍交給我，珍惜生命，才能有機會再孝順我」，終讓賴男卸下心防，棄械投降，化解警匪互轟危機。

彰化縣警方接獲情資，五十三歲賴姓通緝犯以販賣毒品為生，隨身持有槍械四處逃竄，本月二日得知賴男現身台中市大安區，縣警局刑警大隊長陳培德率幹員前往賴男住處外埋伏，趁賴男下車之際上前逮捕，不料賴男衝回鐵皮屋還掏槍反抗，員警見狀對空鳴槍，賴男趁機躲進二樓與警方對峙。

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警方包圍現場，賴男高喊「進來我就開槍」，警方不斷安撫賴男情緒，對峙長達五小時之久，警方不得已，從員林市請來賴男八十歲老母現身「助攻」；老母溫情喊話，「你離家這麼久，都不回來看我」，還要賴男「把槍交給我、要冷靜、要珍惜生命，才能有機會再孝順我」。

老母喊話終於打動賴男卸下心防，開門高舉雙手投降，交出手槍一支、子彈三十四發及海洛因等贓物，警方訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，賴男因通緝立即發監執行。

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