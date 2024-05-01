中國船越界盜砂3百噸 華益9號船長 判關1年10月

中國籍「華益9號」越界盜採海砂，船長判一年十月徒刑定讞。 （資料照）

2024/05/01 05:30

〔記者張文川／台北報導〕中國抽砂船「華益九號」前年四月越界至高雄茄萣外海，「撈過界」非法盜採海砂三百公噸，一審橋頭地院、二審高雄高等分院都將船長陳偉斌依違反「專屬經濟海域及大陸礁層法」，判處一年十月徒刑；最高法院日前駁回陳的上訴，維持一年十月徒刑定讞，近期須入獄。

至於沒收方面，一審宣告沒收犯罪工具抽砂船，二審改判撤銷、免沒收；最高法院認為，二審對於是否沒收犯罪工具的認定尚有疑慮，故撤銷發回更審，但不影響船長的刑期。

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判決指出，二○二二年四月廿四日，「華益九號」抽砂船由四十七歲船長陳偉斌駕駛，搭載九名船員，從中國福建漳州市某港口出發，廿六日抵達高雄茄萣區興達港外海九十三浬處，位於我國專屬經濟海域範圍，越界抽取海砂逾三百公噸。

同日清晨五時廿五分，我海巡署艦隊分署第四海巡隊派艦艇前往查獲，下令將海砂回填海中，並將人、船帶回偵辦，橋頭地檢署依違反專屬經濟海域及大陸礁層法起訴十人，九名船員皆認罪，獲檢察官同意認罪協商，判處九人各一年徒刑、緩刑二年確定。

陳偉斌說詞則經數次變換，偵查起初供稱是要抽砂賣給買家，後來否認盜採海砂，審理時又改口稱是要赴海南島從事填海造地工程，因濃霧偏航才進入我海域，三百噸海砂是出航前就已裝船，以做為「壓艙」之用。歷審皆不採信辯詞，依據船員認罪證詞，以及專家鑑定船上殘留海砂確實是台灣海砂等證據，判張有罪定讞。

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