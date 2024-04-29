他山之石／重罰遺失護照 減少轉賣

四月初，中配鄭子娟為中國福青幫收購台灣護照，再以三十倍價格賣給中國人，被刑事局查獲。 （資料照，記者邱俊福翻攝）

2024/04/29 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕長期以來，台灣護照在國際黑市上的價碼不低，偽造集團轉賣價格，依客戶等級，大多在一萬至五萬美金不等；而收購台灣護照的價格，大多在一至兩萬元台幣上下，堪稱「暴利」。正因如此，始終有不法集團汲汲營營，也有民眾會鋌而走險轉賣護照，只要沒被抓到，幾乎沒處罰，頂多遺失後的下一本護照，護照效期從十年縮短為五年。

台灣護照黑市價一至五萬美元

一名資深刑警指出，台灣護照在全球一一○個國家享有免簽入境等待遇，在黑市中相當「熱門」，有許多不法分子持續透過網路、社群、通訊軟體，向一些缺錢孔急的民眾收購。偽造集團拿到護照後依客戶資料「量身打造」，再以高價出售，平均以每本卅萬元出售，某些重要客戶，更可賣到上百萬元。

請繼續往下閱讀...

縮短效期 對不出國者不痛不癢

有警官認為，長期以來始終有民眾轉賣護照，根本原因在於遺失幾乎沒罰責，不痛不癢。會缺錢缺到賣護照者，本來就沒有能力出國，既然不出國，就算遺失後新申辦的護照效期縮短為五年，對轉賣者來說根本沒有意義。

如果針對護照遺失者處以罰鍰或提高規費，當相關費用高到轉賣者「沒有利潤」，就能大幅降低轉賣護照。國際上已有不少借鏡，針對遺失護照者，美國會提高規費、澳大利亞規費加倍、德國處以罰鍰。

依外交部目前規定，年滿十四歲國人申請、換發護照的效期為十年，但遺失補發者，效期縮減為五年。十年內以護照遺失為由申請護照兩次以上者，外交部得約談當事人及延長審核期間至六個月，並縮短護照效期為一年半以上、三年以下。

警方呼籲，買賣護照違反護照條例，最高可處七年徒刑；若將護照交付他人或謊報遺失供人冒名使用，最高也可處七年徒刑，切勿以身試法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法