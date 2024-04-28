人蛇涉國安層次 修法後應重罰連續犯

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2024/04/28 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕為強化國境安全管理，立法院去年五月卅日三讀通過「入出國及移民法」部分條文修正草案，提高非法入境刑責為一年以上、七年以下有期徒刑，或一百萬元以下罰金，今年三月一日施行；海巡建議下一步是將人蛇集團與偷渡客問題提交到國家安全層級研商對策，並持續加重刑責，並由司法院設置專案法庭審理。

人蛇判易科 海巡很氣餒

行政院海委會主委管碧玲指出，過去對載運偷渡犯的犯罪刑責僅三年以下，但以陳姓男子為首的犯罪集團都被裁定交保，又繼續犯案，入出國及移民法修正加重刑責後，除增加刑責，更對「營利者」處三年以上、十年以下有期徒刑，這對海巡緝獲人蛇集團有很重大意義，因為可用組織犯罪查辦，重罰惡性的連續偷渡集團。

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回顧二○二二年七月，曾幫助人蛇集團載卅六名越南偷渡客入境的船長陳琪翔，被檢方起訴後，屏東地院改為簡易處刑，認為陳男無再犯之虞，判易科罰金且給予緩刑，讓辛苦佈線查緝的海巡人員錯愕、挫折不已。

海巡官員提醒，台灣地緣條件特殊，人蛇集團與偷渡犯已涉及國家安全，除了入境非法工作外，如果他們跟中國合作，更可能滲透或破壞政經設施，危害絕對超過槍枝及毒品等犯罪，不能輕忽。

修法已完成 海巡盼落實

因此海巡官員建議，圍堵人蛇偷渡雖然修法提高刑責已完成，決策階層應思考將國家安全列入考量，由總統召開國安會議研商，持續加重刑責，並由司法院設置專案法庭審理，不要讓人蛇集團有第二次犯案機會。

海巡認為人蛇集團與偷渡犯案件，已屬國安層級。圖為海巡查獲越南偷渡犯。（記者洪定宏翻攝）

海巡從雜貨輪偷渡案，掌握到陳姓人蛇首腦的行蹤。（記者洪定宏翻攝）

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